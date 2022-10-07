0負評女神「Kelly」生了！寶寶性別是男孩 親曝生產過程
知名美妝YouTuber「Kelly Yang」在YouTube頻道擁有73.8萬的訂閱數，從清大畢業後的她，就飛往美國繼續攻讀，也在當地工作、結婚和懷孕。時常透過社群平台分享旅美生活的她，也被網友稱為「0負評女神」。她今（7）日在IG公布好消息，「大會報告！我生完了」，順利產子的貼文才發出5小時，就已有快17萬人按讚祝福，人氣超旺。
Kelly今天在IG發文，表示產後到現在終於有力氣認真打字，並還原整個生產過程，「肚子裡這位幾乎是住到要late checkout了，那天早上我還在外面跑來跑去辦事，下午在家剛開心的喝了第一口TP TEA就破水，收拾東西再多ㄙㄨˋ（喝）兩口奶茶就去醫院了」。
Kelly說，當時進醫院以後，大概過了10幾個小時才真的開始生，「中間主要在等產房、等陣痛、打無痛、睡睡醒醒（中間不忘玩最近喜歡的逆轉裁判），最後跟著醫生的指示push~push~push~生出來了！是個男生」，她也不忘先前讓粉絲猜性別的事，「之前有留言猜性別的可以來對答案了」。
最後，Kelly也感性直呼「話說小孩生出來就好大隻喔！比我想像中的更大，人體真的很奇妙，目前還在適應這個新的生活，平常11點就睡覺的我覺得最崩潰的是3小時要起床一次+無限的擠奶循環，希望之後一切都可以順順利利！以上」。
貼文及照片一出，許多死忠粉絲也激動留言，「太恭喜Kelly了」、「恭喜Kelly，好感動！平平安安健健康康」、「恭喜Kelly，辛苦了，小寶寶超級可愛的」、「從最美孕婦變成最美媽咪惹」、「恭喜Kelly順產，好好休息調養」、「啊啊啊啊啊啊啊啊好感動，Kelly要好好休息！辛苦了」、「恭喜k粒」、「恭喜kelly！辛苦了！營養要補足」、「最後一張寶寶萌爆，媽媽辛苦啦～～」、「恭喜～母子平安」。（編輯：郭佩蓉）