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考生情境劇爆笑應援！限定包裝熱潮席捲明星校園

▲「各種同學」與青春帥氣的男子團體「AcQUA源少年」聯手拍攝為期3週、每日1分鐘的考生情境短劇！（圖／品牌提供）
▲「各種同學」與青春帥氣的男子團體「AcQUA源少年」聯手拍攝為期3週、每日1分鐘的考生情境短劇！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-12 15:00:00

開學沒多久又快段考了！還沒從暑假天天睡到十二點的作息清醒嗎？還沒準備成為考生嗎？這些！「他們」都知道！ YouTuber團隊「各種同學」挑起主演大樑，與青春帥氣的男子團體「AcQUA源少年」、因「狗勾」影片一炮而紅的靜芳、一起上學吧主持群等共計11位藝人與網紅聯手拍攝為期3週、每日1分鐘的考生情境短劇，除了有咖啡廣場推出三款限定包裝的「夜貓」、「戲精」、「佛腳」主題，還加入了「諂媚老師型」、「超前部屬型」等超爆笑情境，要讓考生們開懷大笑釋放壓力！

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點擊觀看「AcQUA源少年」與「各種同學」的考試神助攻

你也是熬夜讀書，一到班上就好想睡的「夜貓」同學嗎？KK教你甚麼叫「睡眠學習法」；還是總愛下課練球、跟朋友打團戰，考前一晚才卯起來讀的「佛腳」考生？等著容容帶你一起考前sing and dance！難道，你其實是明明念一大堆還裝都沒在讀的「戲精」學霸？小心跟莑茗一樣被拆穿真面目！快跟上在IG、TikTok和YouTube搜尋「各種同學」，一次身歷15種考生情境！

▲來自高雄中學民謠吉他社高一、二的學弟妹決定在包裝上面的空白格上寫下祝福語，希望能為升上高三面臨大考的學長姊們加油打氣！（圖／品牌提供）
▲來自高雄中學民謠吉他社高一、二的學弟妹決定在包裝上面的空白格上寫下祝福語，希望能為升上高三面臨大考的學長姊們加油打氣！（圖／品牌提供）
除了眾藝人、網紅與粉絲，台中女中熱舞、南一中熱舞、雄中民吉等高中明星社團也搭上這波限定包裝熱潮！「明年一月就是學姊們的學測了，我們希望能把最好的祝福送給學姊，幫學姊加油打氣！」來自台中女中熱門舞蹈社高一、二的學妹表示，學姊們平時對她們照顧有加，日前得知咖啡廣場9、10月推出了3款考生限定包裝，便決定在包裝上面的空白格上寫下祝福語，希望能為升上高三面臨大考的學姊們加油打氣！

▲台南一中熱舞社的學弟們透露，平時跟學長們如同兄弟般相處感情相當好，希望學長們能繼續打起精神，努力衝刺取得好成績！（圖／品牌提供）
▲台南一中熱舞社的學弟們透露，平時跟學長們如同兄弟般相處感情相當好，希望學長們能繼續打起精神，努力衝刺取得好成績！（圖／品牌提供）
「幸好，有咖啡廣場的神助攻，讓他們可以充滿精神的繼續奮鬥！」台南一中熱舞社的學弟們透露，平時跟學長們如同兄弟般相處，感情相當好；如今學長們迎來人生中極為重要的學測，也希望他們在半夜看到學弟們寫上祝福的限定包裝的咖啡廣場，能繼續打起精神，努力衝刺取得好成績！

▲統一咖啡廣場於9/21~10/18活動期間在7-11享第2件6折優惠。（圖／品牌提供）
▲統一咖啡廣場於9/21~10/18活動期間在7-11享第2件6折優惠。（圖／品牌提供）
有知名藝人、網紅與全台多間明星高中社團響應的統一咖啡廣場，在9、10月推出的「夜貓」、「佛腳」、「戲精」三款考生情境特殊包裝，於9/21~10/18活動期間在7-11享第2件6折優惠。快來找找你的專屬考生類型，並成為考生朋友或學長姐的考試神助攻吧！

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