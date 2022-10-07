陳文章當選台大新校長！募款能力優　盼打造世界級學府

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陳文章曾獲台法科技獎、經濟部產業深耕獎、三次國科會傑出獎、教育部學術獎、第24屆教育部國家講座等，學術成就出色，但據教育部專訪指出，陳文章的成長歷程，一度是個不太愛念書的小孩。
在台中沙鹿出生的陳文章，3歲時，舉家搬到台南新營廟口，由於父母忙著做生意，無暇顧及他，陳文章小時候看歌仔戲、布袋戲，樂得四處玩耍，升上國中，開啟好勝心，成為人生轉捩點。
就讀台南市南新國中時，陳文章起初並沒有太認真念書，但有一次稍微認真，就考到全校第5名，還因此上台接受校長頒獎，讓他大受鼓舞，激發好好讀書的動機，後續以第一名畢業，並考上第一志願台南一中。上了高中，他首次離家、到台南租房子，面對優秀的同學，也感受到競爭的壓力，後來考進台大化工系。
因為壓力一下子解除，陳文章愛玩的個性又跑出來，在大學前兩年，參加許多社團活動、荒廢課業、面臨連續3個學期都有科目要補考的情況，所幸後來再度覺醒，大學的後兩年，專注念書，以全班第7名的成績畢業，並順利在當完兵之後，申請到美國羅徹斯特大學留學。
但初到美國念研究所時，英文仍有些生疏，陳文章第一次上台報告，不到5分鐘，就被教授轟下來，甚至被酸：「你真的是研究生嗎？」雖然感到挫折，但他再次展現不服輸的個性，把那些要求、酸言酸語，當成是激勵自己的動力，也養成日後面對研究的謹慎態度。
後來陳文章回到台大任教、擔任工學院長，給人的印象不若一般大學教授，鎮日只忙著做研究，而是相當熱心，不論是工學院新大樓的籌建、募款，或者校園裡師生發起的護樹運動，他都相當投入，這股對學校的熱心與投入，頗受師生與遴選委員青睞，成為他當選台大新校長的契機。
陳文章在工學院任職期間，替師生爭取良好教學環境，協助募款3棟館舍，另也在高教深耕計畫時期，爭取設置特色研究中心，3項院級講座、5項傑出學者，也設立研究生院長獎，協助土木系設置全英語教學學士班，優化招生與學習。
據悉，他在治校理念發表會所提出的募款計畫深獲遴選委員讚賞。
他計畫籌建台大百歲紀念館，盼能在2028年之前募到30億元的創校百年基金，為台大完善軟硬體設備，並增強校友連結；並指出UCLA學校經費有1390億元、京都大學有443億元，台大去年僅195億元，將鏈結企業需求、社會公益及學校募款方案，兼顧重點拔尖以及均衡發展之經費需求，提升大型產學合作及技術移轉比例，盼每年經費能成長5%、增加10億元，募款成長率則盼成長10%，以補足經費不足處，並建立募款專案與系所分潤制度。
台大遴選委員會發言人吳俊傑表示，陳文章學術成就、國際聲譽均受委員肯定，經歷上除了擔任台大工學院院長外，也是亞洲材料科學院院士，具備相當國際閱歷，且擔任院長期間成績突出，不只為工學院帶來資源，也照顧到文學院等其他學院，對於學校平衡發展有獨到的作法，且為人、做事認真，受到大家肯定。
台大遴選委員會召集人梁賡義談到，陳文章看到台大是綜合型大學、每個學院特質與資源不同，新校長得考量如何讓不同學院獲得加乘、促進各個學院間的互動，再加上募款、爭取外部資源，並期望做到校內均衡發展，得到委員的肯定。
得知當選後，陳文章發表聲明提到，未來將以學校進步及師生成就，為其職責，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友、和連結充實財務規劃及募款等8項校務發展策略，且以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為台大使命，打造台大為引領世界的偉大學府。