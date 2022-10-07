2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

選戰中第二本！黃珊珊8日再出新書揭露「黃副市長」秘辛

▲台北市長參選人黃珊珊8日即將出版此次選戰中的第二本新書，描述2年10個月間「黃副市長」的過程。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
▲台北市長參選人黃珊珊8日即將出版此次選戰中的第二本新書，描述2年10個月間「黃副市長」的過程。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-10-07 18:43:29

2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都選戰格外備受關注。面對國民黨參選人蔣萬安及民進黨參選人陳時中夾殺的情況下，少了政黨奧援，僅只有柯文哲交棒光環的黃珊珊則顯得格外吃力。目前距離投票日僅剩下約50天時間，黃珊珊準備出版在這場選戰中的第二本書，名為《城市‧程式：打造幸福臺北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅》，內容多為黃珊珊在擔任台北市副市長時所做的相關政績與處理過的爭議事件，希望能達到有效的宣傳效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於陳時中與蔣萬安，黃珊珊將於明（8）日推出在這場選戰中自己的第二本著作，為《城市‧程式：打造幸福臺北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅》。請來台北市長柯文哲與副市長彭振聲寫推薦序，內容分為六大章，多為在擔任台北市副市長的2年10個月間，所達成的政績以及處理過的爭議事件。

柯文哲在推薦序中寫道，黃珊珊是法律人、資深民代，是一位值得信賴的工作夥伴，是一位堅毅勇敢的媽媽，更是一個具有正義感的大姊姊。她的認真與盡責，足以感動身邊的每一個人，讓這個社會朝向進步與正面繼續前進。

至於彭振聲則直言，黃珊珊在台北市政府的工作成果，絕對不只媒體報導的這些而已，其實還有很多、很多。「我有幸與她共事一場，親眼所見、自當為證。我只說一句話：以珊珊過去的能力表現，絕對能帶領台北市繼續向前大步邁進。」

而整本書篇幅約莫256頁，並區分為六大章，其中第一章多針對於爭議事件，像是「高地接水」工程爭議、免費國中女性生理用品，以及大巨蛋的權利金談判過程，並以此三個事件求自己「追求公平正義的初心」；而第二章節則是著重在新冠肺炎疫情期間，黃珊珊在面對北市疫情時的相關決策與自己的所見所聞。另外各章則描述自己2年10個月任期間的相關政績。

黃辦人士指出，一場選戰連出兩本書並無特殊意義，僅是因為這些故事對於黃珊珊來說，都是早就已經準備好可以著作成冊的東西。「如果只是把政見寫在文宣上面，當作一張張紙發出去當然比較容易，但民眾可能連看都不看就直接丟到垃圾桶了。」

知情人士指出，著作成書不僅可以讓支持者以實際行動支持黃珊珊，購入書籍後也能再轉贈給其他民眾，「比起文宣，書籍反而會讓民眾更願意去翻閱其中內容，或能達到更好的宣傳效果。」

蔣萬安出新書　自爆考美國律師第一次落榜、曾被裁員

談從醫初心！陳時中出新書《溫暖的魄力》　蔡英文專文推

秀昔日北一女樂隊照片挺高虹安　黃珊珊青澀模樣曝光

首場辯論會11/5登場　黃珊珊期待：希望回歸理性市政辯論

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀