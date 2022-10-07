選戰中第二本！黃珊珊8日再出新書揭露「黃副市長」秘辛

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柯文哲在推薦序中寫道，黃珊珊是法律人、資深民代，是一位值得信賴的工作夥伴，是一位堅毅勇敢的媽媽，更是一個具有正義感的大姊姊。她的認真與盡責，足以感動身邊的每一個人，讓這個社會朝向進步與正面繼續前進。
至於彭振聲則直言，黃珊珊在台北市政府的工作成果，絕對不只媒體報導的這些而已，其實還有很多、很多。「我有幸與她共事一場，親眼所見、自當為證。我只說一句話：以珊珊過去的能力表現，絕對能帶領台北市繼續向前大步邁進。」
而整本書篇幅約莫256頁，並區分為六大章，其中第一章多針對於爭議事件，像是「高地接水」工程爭議、免費國中女性生理用品，以及大巨蛋的權利金談判過程，並以此三個事件求自己「追求公平正義的初心」；而第二章節則是著重在新冠肺炎疫情期間，黃珊珊在面對北市疫情時的相關決策與自己的所見所聞。另外各章則描述自己2年10個月任期間的相關政績。
黃辦人士指出，一場選戰連出兩本書並無特殊意義，僅是因為這些故事對於黃珊珊來說，都是早就已經準備好可以著作成冊的東西。「如果只是把政見寫在文宣上面，當作一張張紙發出去當然比較容易，但民眾可能連看都不看就直接丟到垃圾桶了。」
知情人士指出，著作成書不僅可以讓支持者以實際行動支持黃珊珊，購入書籍後也能再轉贈給其他民眾，「比起文宣，書籍反而會讓民眾更願意去翻閱其中內容，或能達到更好的宣傳效果。」