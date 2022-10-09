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看一次少一次！F-5國慶編隊飛越總統府將成絕響

▲111年雙十國慶空中操演，空軍勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5F戰機編隊飛越總統府。(圖／軍聞社提供)
▲111年雙十國慶空中操演，空軍勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5F戰機編隊飛越總統府。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-09 14:00:002022-10-09 14:14:23

民國111年雙十國慶空中操演，除陸軍航特部旋翼機隊外，空軍規劃1架勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5E戰機以編隊衝場飛越總統府。由於空軍最快將於113年（西元2014年）以勇鷹高教機汰除F-5E/F戰機，F-5戰機國慶編隊飛越總統府上空，日後將成為絕響。

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中華民國是F-5E/F最大使用國

1962年美國諾斯洛普公司（Northrop Corporation）推出F-5A/B輕型戰機，並於1970年代推出強化對地攻擊能力的F-5E/F型戰機，雖然F-5系列戰機並未成為美軍主力戰機，但是因為性能優異、操作成本低，成為美國在冷戰時期供應與軍援盟邦的主要機種，也授權馬來西亞、瑞士、南韓與中華民國製造。

1969年美國尼克森總統提出「越戰越南化」政策，美軍逐步退出越南戰場，讓南越軍隊直接與北越作戰。1972年，空軍應美國要求將50架F-5A/B戰機交由越南空軍使用，美軍允諾提供最新型F-5E/F戰機作為補足我空軍戰機之不足，之後由諾斯洛普授權航發中心（現改制為漢翔公司）生產，從此開啟我國空軍使用 F-5E/F 戰機為主力的時代。

空軍一共接收308架F-5E/F戰機，其中242架為航發中心生產，為全球最大F-5E/F戰機使用國。F-5E/F戰機在1980至1990年代為空軍主力戰機。F-5E/F在中華民國空軍服役期間因兩岸關係和緩，所以沒有機會與共機交戰，反而是1979至1990年間，空軍派遣退役飛官前往沙烏地阿拉伯，協助北葉門對抗南葉門作戰，這項秘密任務稱為「大漠計畫」，當時操作機型為F-5B與F-5F戰機。

▲參加111年國慶空中操演的虎斑塗裝F-5E戰機。（圖／空軍司令部臉書）
▲參加111年國慶空中操演的虎斑塗裝F-5E戰機。（圖／空軍司令部臉書）
漢翔欲升級F-5E/F　計畫未獲空軍採用

在空軍引進IDF經國號戰機、F-16A/B戰機與幻象2000等二代機後，F-5E/F戰機全轉往台東志航基地，作為訓練新進飛行員的空戰與炸射訓練的部訓機。漢翔曾經推出Tiger 2000型升級案，試圖升級F-5E/F戰機，升級項目包括航電系統、能夠發射天劍二型中程空對空飛彈，具備視距外空戰能力，但是最後未獲空軍採用。空軍則是將透過新加坡宇航，將7架F-5E改裝成RF-5E偵察機。

F-5E/F戰機因為機齡老舊而事故不斷，為提升F-5E/F戰機飛行員緊急狀態下逃生機率，空軍2021年3月宣布採購70具馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，供現役40多架F-5E/F戰機使用。F-5彈射椅換新全案從2021年執行至2023年。

美國空軍雖然沒有將F-5E/F作為第一線戰機，但由於F-5的大小和性能與蘇聯MiG-21相似，被作為擔任模擬敵機。在電影《捍衛戰士》( Top Gun )中，就是由F-5E擔任虛構的敵機MiG-28。隨著美國海軍假想敵中隊F-5戰機老舊，2002年從瑞士買進32架機況不錯的F-5E/F戰機，在進行翻修與結構更新之後更改型號為F-5N後服役。

瑞士軍方計畫2018年起將半數F-5E/F戰機除役，2020年美國國防部編列預算再度採購22架瑞士除役的F-5E/F戰機作為假想敵訓練用機。美國軍方也為假想敵中隊的F-5實施性能提升，包括改裝現代化座艙、增設新式航電設備、翻新機體結構，並將升級雷達系統。

▲RF-5偵照機。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲RF-5偵照機。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲空軍F-5戰機換裝馬丁貝克Mk16彈射椅亮相。(圖／空軍司令部提供)
▲空軍F-5戰機換裝馬丁貝克Mk16彈射椅亮相。(圖／空軍司令部提供)

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