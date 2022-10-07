2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

F級女神旋轉自拍！90度洩「球型側乳」粉絲暈：此生無憾

▲網紅辣模安希自拍影片，90度旋轉意外露洩傲人上圍。（圖／翻攝自安希IG）
▲網紅辣模安希自拍影片，90度旋轉意外露洩傲人上圍。（圖／翻攝自安希IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-07 19:04:342022-10-07 19:08:37

台灣性感網紅安希，因為擁有F級的驚人上圍，再加上大膽火辣的穿衣風格，一直都是社群平台上的流量密碼，吸引數百萬的粉絲熱情追蹤。安希今（7）日就特別自拍介紹宜蘭當地一間民宿，結果大家焦點全都圍繞在她的服裝和身材，旋轉90度的影片，瞬間讓粉絲們鼻血狂流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
安希7日PO出一段影片，可以看到她僅穿著布料極少的細肩上衣，就像僅用一塊布就遮住前身，大方露出側邊半球，再加上微微90度的自拍角度，球型曲線呼之欲出，無論尺度還是風格都非常大膽。此外，安希後續也PO出全身個人照，彷彿衣服就快撐不住的樣子，讓人完全無視後方漂亮的海景。

▲網紅辣模安希自拍影片，90度旋轉意外露洩傲人上圍。（圖／翻攝自安希IG）
▲90度旋轉要介紹房間布置，結果大家焦點卻在安希的身材上。（圖／翻攝自安希IG）
貼文一出，無論男生或女生通通都招架不住，「啊嘶」、「我只有看到妳」、「會不會太辣」、「這件也太可愛」、「如果可以跟安希一起去渡假，此生無憾」、「迷人的肚兜，哈哈。」

事實上，擁有32F、24、33的魔鬼身材的安希，一直是寫真界的知名人物，不僅作品銷量亮眼，更獲得許多廠商邀約業配，收入也相當可觀，安希過去也大方承認過整形，她表示，每半年就會對胸部植入自體脂肪，讓罩杯升級，以維持最佳狀態，也看準宅男經濟市場，光是一本寫真就可進帳百萬元。（編輯：詹鎰睿）

▲網紅辣模安希自拍影片，90度旋轉意外露洩傲人上圍。（圖／翻攝自安希IG）
▲安希穿著熱褲，再加上布料少到不行的上衣，展現超震撼的兇猛身材。（圖／翻攝自安希IG）

啦啦隊深V泳裝「薄到透光」爆紅！火辣IG被神出：好滿足

國光女神泳裝美臀連發！下秒突轉正　豪邁解放「雙半球」

北捷妙麗游泳冷到發抖！「E級晃動片」曝光：擠一下就有

啦啦隊小龍女襯衫滑落！羞擺「誘人深溝」甜喊：幫你加辣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀