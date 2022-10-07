F級女神旋轉自拍！90度洩「球型側乳」粉絲暈：此生無憾
台灣性感網紅安希，因為擁有F級的驚人上圍，再加上大膽火辣的穿衣風格，一直都是社群平台上的流量密碼，吸引數百萬的粉絲熱情追蹤。安希今（7）日就特別自拍介紹宜蘭當地一間民宿，結果大家焦點全都圍繞在她的服裝和身材，旋轉90度的影片，瞬間讓粉絲們鼻血狂流。
安希7日PO出一段影片，可以看到她僅穿著布料極少的細肩上衣，就像僅用一塊布就遮住前身，大方露出側邊半球，再加上微微90度的自拍角度，球型曲線呼之欲出，無論尺度還是風格都非常大膽。此外，安希後續也PO出全身個人照，彷彿衣服就快撐不住的樣子，讓人完全無視後方漂亮的海景。
貼文一出，無論男生或女生通通都招架不住，「啊嘶」、「我只有看到妳」、「會不會太辣」、「這件也太可愛」、「如果可以跟安希一起去渡假，此生無憾」、「迷人的肚兜，哈哈。」
事實上，擁有32F、24、33的魔鬼身材的安希，一直是寫真界的知名人物，不僅作品銷量亮眼，更獲得許多廠商邀約業配，收入也相當可觀，安希過去也大方承認過整形，她表示，每半年就會對胸部植入自體脂肪，讓罩杯升級，以維持最佳狀態，也看準宅男經濟市場，光是一本寫真就可進帳百萬元。（編輯：詹鎰睿）