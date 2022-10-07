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政治人物「打選戰就出書」成顯學？「他」9年出6本最多

▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，從政九年多來一共出版了6本自己的書，堪稱近代政治人物之最。（圖／翻攝網路）
▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，從政九年多來一共出版了6本自己的書，堪稱近代政治人物之最。（圖／翻攝網路）

記者丁上程／台北報導

2022-10-07 20:32:06

台北市長參選人黃珊珊8日即將出版自己在2022年選戰中的第二本書，是三名參選人中最多的。而國民黨參選人蔣萬安也出版《台北‧萬安》新書，民進黨參選人陳時中則是出書《溫暖的魄力》，也不約而同讓「出書」這個舉動，成為政治人物參選的必備敲門磚。不過政治人物最喜歡出書的不是別人，就是台北市長柯文哲，從首度表態參選台北市長至今即將卸任前，已經出版了6本書，堪稱政治人物之最。

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政治人物出版書籍，甚至請代筆以口述的方式，編寫自己的回憶錄等作法，在政界並不少見。其中近年來最讓人印象深刻的，莫過於知名媒體人黃光芹替時任高雄市長韓國瑜出版《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》一書，雖然後續兩人因為版稅以及遭韓粉批評等問題鬧得不歡而散，但該書不僅持續帶動著韓流風潮，甚至為韓國瑜的總統大選之路推了一把。

韓國瑜上黃光芹節目，因「選總統」一事引發爭議，讓韓粉失控！（圖／pop搶先報提供）
▲過去十分支持韓國瑜的黃光芹，甚至曾幫韓撰寫出版《跟著月亮走》一書。（資料照／取自黃光芹臉書）
至於近年來最喜歡出書的政治人物，莫過於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲。當時還只是台大創傷醫學部主任的柯文哲，在宣布有意參選台北市長後，僅過11日就出版了第一本屬於自己的新書《白色的力量－柯文哲：我改變不了四季的變化，只能讓其盡善盡美》，描述過往的自己；而在台北市長選戰投票日前一個半月，柯文哲再度推出第二本著作《白色的力量2—改變成真：柯文哲的城市進化論》，內容多描述自己對於政治以及台北市未來的看法與政見。

而在就任台北市長約一年後，柯文哲再次出版《白色的力量3—柯P模式：柯文哲的SOP跟你想的不一樣》，多為執政近週年的個人心得與市政決策過程；而在三年後面臨連任之戰的柯文哲，則再出版白色力量的第四部曲《光榮城市：柯文哲的進步價值》，回顧自己四年的政績，並宣示未來四年自己要帶領台北前進的方向。

而在順利連任後，柯文哲也將自己的著作頭題改為「生死之間」，分別於2019年8月底及2020年12月底出版兩本新書。至於在8年市長任期結束前，柯文哲也不免俗地再出版《柯P管理學》一書，回顧自己的市長任期內的相關政績。從2014年初至今9年出版了6本書，可以堪稱是現代政治人物之最。

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