政治人物「打選戰就出書」成顯學？「他」9年出6本最多

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至於近年來最喜歡出書的政治人物，莫過於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲。當時還只是台大創傷醫學部主任的柯文哲，在宣布有意參選台北市長後，僅過11日就出版了第一本屬於自己的新書《白色的力量－柯文哲：我改變不了四季的變化，只能讓其盡善盡美》，描述過往的自己；而在台北市長選戰投票日前一個半月，柯文哲再度推出第二本著作《白色的力量2—改變成真：柯文哲的城市進化論》，內容多描述自己對於政治以及台北市未來的看法與政見。
而在就任台北市長約一年後，柯文哲再次出版《白色的力量3—柯P模式：柯文哲的SOP跟你想的不一樣》，多為執政近週年的個人心得與市政決策過程；而在三年後面臨連任之戰的柯文哲，則再出版白色力量的第四部曲《光榮城市：柯文哲的進步價值》，回顧自己四年的政績，並宣示未來四年自己要帶領台北前進的方向。
而在順利連任後，柯文哲也將自己的著作頭題改為「生死之間」，分別於2019年8月底及2020年12月底出版兩本新書。至於在8年市長任期結束前，柯文哲也不免俗地再出版《柯P管理學》一書，回顧自己的市長任期內的相關政績。從2014年初至今9年出版了6本書，可以堪稱是現代政治人物之最。