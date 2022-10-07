可以是你的第一台電車，或許也是最後一台油車 — MG HS PHEV試駕

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從PHEV談起
既然1.5T汽油版本已然先行體驗(請搭配服用：超值無國界 ─ MG HS 1.5T試駕)，欲了解MG HS PHEV，由其插電式油電複合動力架構著手自是合情合理，基本上，這套系統的內燃機部分同樣採用1.5升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，配上16.6kWh鋰離子電池及電動馬達模組後，依照原廠數據，計可發揮291匹與49公斤米的綜效峰值輸出，同時還保有NEDC規範滿電狀態下的72km純電行駛里程，理論上只要每天充飽電，桃園市區往返台北車站無需耗費一滴油，就算繼續南行，75.2km/L的平均油耗(NEDC規範，當然照例是滿電理想值)還是保有幾乎碾壓所有內燃機車款的優異節能表現。
雖說動能形式與計算方式不同，MG HS PHEV的291匹與49公斤米輸出是什麼概念？大約就是馬力略小於718 Boxster，然後扭力略大於991 Carrera這樣，如果你作如是想，或許也將感到失落，因為MG HS PHEV的加速感並不似頂尖跑車那般，而以一種渾厚飽滿但又不至血脈賁張的形式呈現，當然這車其實相當夠力，特別是靜止起步時那種電動馬達專屬的推送勁力每每令人喜出望外，可別忘了MG HS PHEV整體車重因電動模組而來到1782公斤之譜，能有如此飽滿順暢的加速展現已屬了得，惟於電油轉換間總出現少少等候，推測可能其內燃機六速自排與馬達四速檔位需時間配合銜接，稍加習慣，將能更自在體驗複合動力的優勢，不說別的，單是純電模式下的零排廢與低噪音，便可帶來與電動車一致的奇幻新體驗。
從SUV來看
而既然動能滿滿，接下來需關心的便是動態表現部分了，從先前1.5T車型可得知，MG HS的懸吊與重心設定是偏SUV的，亦即以較長行程的彈簧/減震筒與較高的車身，換取更理想的乘坐感受與舒適性，不過當MG HS PHEV試駕這天我們有了更多的彎道測試機會，發覺儘管其保有同級車中極具水準的路面撫平能力，但當方向盤一扯拋入彎中，只要稍稍習慣循序漸進的側傾幅度後，竟發覺此刻胎面依舊能夠牢牢緊抓路面，循跡效能堪稱高竿，車身也能以超乎想像的速度離彎而去，那種兼具舒適及駕馭樂趣的設定，與記憶中典型的英國車調調極為貼近，亦即不管什麼樣的車型屬性，只要開快依舊得以滿足無窮駕馭熱情，經歷乖舛命運後的MG還能保有如此經典風情，確實是令人喜出望外的好消息。
與此同時MG HS PHEV對於座艙氣密隔音也極為考究，提供舒適之餘更顯靜謐雍容的體驗，而剛才提到的寬高車體設計連同2,720mm長軸距，體現在座艙空間中也帶來寬敞開闊的乘坐感受，值得一提的是儘管我們先前便驚豔於MG HS 1.5T的用料與質感呈現，由於MG HS PHEV還可無料選擇「冰峰白」內裝配色(當然你也能維持原本的「夜幕黑」色調)，這款由灰白作為主調的配置煞是好看，同時也在容易接觸到的椅面與方向盤等處施以海軍藍深色化處理，整體觀感堪稱同級車佼佼者，大量軟質膠料與皮革/類皮革鋪陳，當然更讓英倫風情油然而生。
至於外觀設計則與MG HS 1.5T大致相同，基調是圓潤動感，車頭則以放大化的氣壩輪廓展現吞噬路面的氣魄，加以PHEV版本才有的235/45 R19大尺碼胎圈組，以及前葉子鈑明顯可視的Plug-in Hybrid EV與後方HS PHEV標徽，作為當前國內市場最最主流的家庭用SUV級距車款，MG HS PHEV的設計顯然站上了一個正確的位置。
從車的角度著眼
也因車系旗艦的身份，原本MG HS 1.5T便以大碗滿意為出發點，諸如雙前座電動調整座椅、全景式天窗、12.3吋數位儀錶、10.1吋懸浮式觸控螢幕、無線充電板與前後座各兩組USB插座一應俱全，如今MG HS PHEV更再接再厲加碼PM 2.5空氣淨化系統、雨滴感應雨刷及9聲道Bose音響系統，再連同包括全速域ACC、自動緊急煞車輔助與可於標線不明時跟隨前車的車道維持系統等Level 2級別ADAS主動駕駛輔助，彷彿大全配般的產品規劃，配上118.9萬元的國內市場PHEV休旅最低價，依舊確保最高C/P值的頭銜不容易主。
所以若由消費者角度出發，問題只剩PHEV的吸引力對你來說究竟有多大，對於某些人來說，Plug-in Hybrid正是兼容電動馬達與內燃機的理想方案，但也有低里程使用者認為怎麼也省不到與MG HS 1.5T的29萬元價差，事實上截至發稿的10月初，MG累計已接到超過2,500張訂單，雖說得等明年才有機會消化完畢，但其中確有約略6成買家屬意1.5T車型，然若以筆者言，要想無痛提前體驗電動車所能帶來的種種優勢與前瞻，那麼MG HS PHEV則顯然是當前最合理的選項，僅需付出競品中高規車型的代價，便能換得數十公里內純電行駛體驗，同時由根源屏除里程焦慮或充電樁不足的困擾，一如標題所言，何樂卻不為之？