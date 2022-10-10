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美元風暴／現在只是喘口氣　匯銀點出台幣貶破32元時間點

▲新台幣近來升升貶貶波動加劇，不過，匯銀人士認為，中長期還是看美元臉色，在美元指數上看120之下，新台幣不排除美國11月升息前見到「32字頭」。（圖／NOWNews資料照），
▲新台幣近來升升貶貶波動加劇，不過，匯銀人士認為，中長期還是看美元臉色，在美元指數上看120之下，新台幣不排除美國11月升息前見到「32字頭」。（圖／NOWNews資料照），

記者顏真真／台北報導

2022-10-10 10:00:00

美元指數在利差及避險因素的雙重支持，一度逼近115，非美貨幣貶不停，新台幣兌美元更差一點見到「32字頭」，直到近來美元拉回，包括新台幣在內才有喘息空間，盤中價從最低31.901元回升至31.485元，短短9個交易日震盪逾4角。但好景不常，這兩天在美國聯準會（Fed）持續放鷹，新台幣又拉回至31.6字頭，加上美國9月就業數據僅小幅趨緩，顯示未來仍大幅升息空間，美元續揚。專家也認為，美國短期要解決通膨不容易，加上11月美國又有期中選舉，在年底前會繼續升息壓制通膨，美元指數不排除上探120，新台幣有可能在11月初美國再次升息前見到「32元」。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，以目前趨勢來看，美元指數是可能到120，原本預測這波美元滿足點在114、115，現在就已達到，主要是市場原預期美國將放緩升息腳步，沒想到9月22日又升息3碼，而且還會一直升息到年底，因為聯準會也知道通膨很難解，短期要解決通膨不容易，11月美國又有期中選舉，美國總統拜登早已給了聯準會主席上方寶劍，即全力打通膨，而去年聯準會主席鮑爾去年爭取連任時，錯失了最佳升息時機，今年只能一直趕路下去，既然都已做下去了，也不能只做一半，只能一路打下去。

他認為，美元指數還會再升，而且這波漲幅恐怕比2008年、2014年還大，已不只27%的漲幅，甚至超過3成，不排除升到2001年以來高點，現在也已有人看到120，「這的確不排除」，而且可能在11月初美國聯準會再度升息前達到高點。但短期來看，美元已超漲，所以會先在115前稍微踩煞車，之後就可能再往上衝。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪也分析，即便美國通膨有降，主要是名目通膨下滑，核心通膨仍在上升，若就業市狀況也良好，市場過度樂觀，聯準會就會持續「鷹派」升息，渣打預估美國通膨率至今年可能會降到7%左右，明年略高於3%，距離美國聯準會通膨目標2%仍有一段距離，因此，美國聯準會不會這麼快鬆手，若現在就鬆手，反而痛苦時間會拉更長。 

不過，渣打預估美國聯邦基準利率終值在2023年上半年來到4.5%，明年進入觀望，也就是說，4.5%將是這次聯準會升息循環終止利率，至於明年美國有沒有可能降息？劉家豪認為，聯準會一定要看到通膨明顯降溫才會有其他政策調整，尤其最近聯準會官員放話已有點失效。

也因此，美元仍有機會持續走揚，渣打預估第4季美元指數有機會來到116.5至117之間，而且美元走強不僅是金融市場波動的結果，也是造成第4季市場波動的主要因素之一，而美元指數有無可能見到120？劉家豪說，若地緣政治因素擴大，避險需求就會進一步推升美元走強，屆時就有這可能。

然而，強勢美元何時才會出現轉折？劉家豪從3面向去觀察，首先，要看聯準會升息循環何時進入尾聲，11月升息3碼機率仍高，12月可能2碼或1碼，如果之後都1碼、1碼，美元重能就會出現轉折。再來，可觀察中國20大會議後，防疫何時終止清零政策，這有助消除市場對經濟衰退的疑慮，讓美元進一步回落，最後要看俄烏戰爭何時打破僵局，屆時歐元可能回穩、美元拉回，也會帶動非美貨幣反彈。

陳有忠則認為美元要見頂反轉得觀察4訊號，包括一、美國聯準會升息是否已步入尾聲；二、美國雙赤字，即貿易跟財政赤字是否呈現大幅惡化；三、美國通膨率是否能快速拉回至少到5%以下；四、美國失業是否攀升至5%以上，在這4大訊號都還沒浮現的情況下，美元依然會維持「驚驚漲」局面。

至於新台幣盤中貶至31.901元後，近期出現強勁反彈，一度回到31.485元，但10月7日又貶破31.6元，收31,668元，加上美國9月就業數據僅小幅趨緩，顯示未來仍大幅升息空間，美元續揚。匯銀人士分析，下周美國將公布最新CPI表現，月底有經濟成長數據，只要CPI高到8%左右，11月初美國聯準會升息3碼機率仍相高，接下來就是看美元指數走勢及股市表現，如果兩個回到美元強與美股跌的趨勢，新台幣匯價就很難好看，

新台幣中長期還是要看美元臉色，匯銀人士表示，美元多頭尚未逆轉，在貿易條件惡化下，對歐、日等匯價仍是衝擊。另方面， 中共20大在即，清零政策難見改變， 經濟壓力仍舊沉重，人民幣貶值增添新台幣壓力，新台幣弱勢格局尚未改變，尤其美元指數不排除上探120，新台幣見「32元」也是遲早的事，不排除在11月初美國聯準會利率決策公布前，新台幣就會看到「32元」，甚至搞不好連32.5元都會破，如果美元指數衝到120的話。

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