美元風暴／現在只是喘口氣　匯銀點出台幣貶破32元時間點

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他認為，美元指數還會再升，而且這波漲幅恐怕比2008年、2014年還大，已不只27%的漲幅，甚至超過3成，不排除升到2001年以來高點，現在也已有人看到120，「這的確不排除」，而且可能在11月初美國聯準會再度升息前達到高點。但短期來看，美元已超漲，所以會先在115前稍微踩煞車，之後就可能再往上衝。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪也分析，即便美國通膨有降，主要是名目通膨下滑，核心通膨仍在上升，若就業市狀況也良好，市場過度樂觀，聯準會就會持續「鷹派」升息，渣打預估美國通膨率至今年可能會降到7%左右，明年略高於3%，距離美國聯準會通膨目標2%仍有一段距離，因此，美國聯準會不會這麼快鬆手，若現在就鬆手，反而痛苦時間會拉更長。
不過，渣打預估美國聯邦基準利率終值在2023年上半年來到4.5%，明年進入觀望，也就是說，4.5%將是這次聯準會升息循環終止利率，至於明年美國有沒有可能降息？劉家豪認為，聯準會一定要看到通膨明顯降溫才會有其他政策調整，尤其最近聯準會官員放話已有點失效。
也因此，美元仍有機會持續走揚，渣打預估第4季美元指數有機會來到116.5至117之間，而且美元走強不僅是金融市場波動的結果，也是造成第4季市場波動的主要因素之一，而美元指數有無可能見到120？劉家豪說，若地緣政治因素擴大，避險需求就會進一步推升美元走強，屆時就有這可能。
然而，強勢美元何時才會出現轉折？劉家豪從3面向去觀察，首先，要看聯準會升息循環何時進入尾聲，11月升息3碼機率仍高，12月可能2碼或1碼，如果之後都1碼、1碼，美元重能就會出現轉折。再來，可觀察中國20大會議後，防疫何時終止清零政策，這有助消除市場對經濟衰退的疑慮，讓美元進一步回落，最後要看俄烏戰爭何時打破僵局，屆時歐元可能回穩、美元拉回，也會帶動非美貨幣反彈。
陳有忠則認為美元要見頂反轉得觀察4訊號，包括一、美國聯準會升息是否已步入尾聲；二、美國雙赤字，即貿易跟財政赤字是否呈現大幅惡化；三、美國通膨率是否能快速拉回至少到5%以下；四、美國失業是否攀升至5%以上，在這4大訊號都還沒浮現的情況下，美元依然會維持「驚驚漲」局面。
至於新台幣盤中貶至31.901元後，近期出現強勁反彈，一度回到31.485元，但10月7日又貶破31.6元，收31,668元，加上美國9月就業數據僅小幅趨緩，顯示未來仍大幅升息空間，美元續揚。匯銀人士分析，下周美國將公布最新CPI表現，月底有經濟成長數據，只要CPI高到8%左右，11月初美國聯準會升息3碼機率仍相高，接下來就是看美元指數走勢及股市表現，如果兩個回到美元強與美股跌的趨勢，新台幣匯價就很難好看，
新台幣中長期還是要看美元臉色，匯銀人士表示，美元多頭尚未逆轉，在貿易條件惡化下，對歐、日等匯價仍是衝擊。另方面， 中共20大在即，清零政策難見改變， 經濟壓力仍舊沉重，人民幣貶值增添新台幣壓力，新台幣弱勢格局尚未改變，尤其美元指數不排除上探120，新台幣見「32元」也是遲早的事，不排除在11月初美國聯準會利率決策公布前，新台幣就會看到「32元」，甚至搞不好連32.5元都會破，如果美元指數衝到120的話。