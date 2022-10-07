巷仔內／倒數50天再出書！選戰關鍵期黃珊珊加強宣傳力道

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礙於政治獻金法規範，每人對於特定候選人的捐獻額僅10萬元，若超標的話恐將面臨罰則，不過「購買政治人物出版的書籍」則並未在政治獻金法的規範之中。換言之黃珊珊的支持者除了政治獻金外，也可以透過購買黃珊珊的書，不僅能以金錢實際支援黃珊珊，購得的書也能轉送給他人，也是一種替黃珊珊宣傳的方式。
而對於近期的台北市長選戰情形，黃珊珊的確是得再加強衝刺力道。根據最新民調顯示，在周玉蔻爭議事件之後，似乎刺激了藍營選票歸隊，蔣萬安的支持度上升，且全都來自原本支持黃珊珊的群眾。也因此顯而易見，除了藍綠之外的中間選民，黃珊珊還是得積極爭取藍綠兩黨的支持者。
除了出書以外，這場選戰的另一個轉捩點，很有可能就是在11月5日的首場民辦辯論會。
在蔣萬安只願簽TVBS同意書、陳時中只簽三立，而黃珊珊則是兩邊都簽的情況下，也讓首場民辦辯論會，成為TVBS與三立合作舉辦，而地點也並非選在雙方的電視台，而是另選台北市內的大型演講場所。對於辯論會，黃珊珊可以說是躍躍欲試，因為三名參選人當中，口才最好或許就是黃珊珊了。
陳時中僅擔任過衛福部長與防疫指揮官，僅在防疫記者會中面對過記者的提問，非防疫期間面對立委強力質詢的次數也不多，選戰期間回應記者的說法也偏向簡短；蔣萬安雖然曾經擔任律師，也是現任的立法委員，不過從過去在立法院面對行政院長蘇貞昌的反問而啞口無言，以及政策記者會上把麥克風轉遞給顧問，都可以看出蔣萬安臨場反應力不佳，仍需要幕僚詳列談參才有辦法好好回應。
而黃珊珊則是在23歲時律師高考就及格，並且長期擔任律師與台北市議員，無論是在法庭或是議場的質詢經歷都相當完備。且黃珊珊還有一項優勢，是蔣萬安與陳時中都沒有的：豐富的市政經歷。對於台北市政的熟稔度來說，黃珊珊可以說是遠遠領先蔣萬安與陳時中，因此無論是在政治口水議題，還是在政見與市政相關議題，黃珊珊在三人之中可以說是都位居上風。
因為辯論會而造成逆轉的選戰不在少數，況且這次民辦辯論會的時間相當巧妙，選在投票日的三週前舉辦，再加上後續還有公辦政見發表會，對於目前民調暫居落後的黃珊珊來說，仍舊存有一舉翻盤的機會。天時、地利、人和的要素都具備了，就看黃珊珊是否能有效把握。