諾貝爾和平獎揭曉！白俄人權領袖、俄烏2人權團體享殊榮

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畢亞利亞茨基在1980年時，首次於白俄羅斯發起民主運動，畢生致力於促進國家和平進展。諾貝爾委員會表示，當局試圖讓他保持沉默，但儘管在困難重重的情況下，畢亞利亞茨基在爭取人權和民主的鬥爭中仍沒有讓步。
而創立於1987年的俄羅斯人權組織「紀念」，目的是希望當年遭到蘇聯共產黨壓迫的受害者永不會被遺忘，組織宗旨是藉由直面過去罪行，以避免新的罪行發生，且該組織也一直站在打擊軍國主義、促進人權和法治政府的最前沿，在俄烏戰爭期間，也為收集俄軍犯下虐行的相關訊息做努力。
烏克蘭「公民自由中心」於2007年在基輔成立，旨在促進烏克蘭的人權和民主，加強烏克蘭公民社會，並向當局施壓，以使烏克蘭成為一個成熟的民主國家。在俄羅斯總統蒲亭於今年2月發動軍事行動後，公民自由中心也成為了負責記錄、蒐證俄軍的罪刑的重要機構。
諾貝爾委員會表示，2022年諾貝爾和平獎由3個得獎者共同獲頒，希望藉此向在白俄羅斯、俄羅斯和烏克蘭這3個鄰近國家，捍衛人權、民主與和平的傑出貢獻者致敬。
由於今年諾貝爾和平獎背景建立在長達近8個月的俄烏戰爭，原先被認為奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）表示，「在許多方面來說，只有當我們經歷如現在正在熬過的時期，和平獎才變得格外重要和相關。」
諾貝爾和平獎於1901年首度頒發，迄今為止，已有109位獲獎者，其中18名女性，包括為人所知的德蕾莎修女（Mother Teresa）、緬甸文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。
今年的諾貝爾獎季於3日展開，每個獎項獎金1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元），頒獎典禮將於12月10日舉行。目前已經頒發醫學獎、物理學獎和化學獎，文學獎得主也於6日公布。而和平獎是是唯一在挪威奧斯陸頒發的獎項。經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾獎季劃下句點。