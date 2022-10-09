國慶壓軸衝場、空中噴彩煙！你所不知道的雷虎小組

今年國慶典禮的亮點，除了日本京都橘高校的演出、直升機吊掛巨型國旗之外，就是壓軸登場的空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府上空，施放藍、白、紅3色彩煙，吸引目光。事實上，雷虎小組不只是國慶表演常客，更是空軍歷年基地開放的焦點，透過精湛空中動態表演，拚成功達成全民國防宣傳。
1953年12月空軍於台南基地成立飛行特技小組，由時任空軍司令王叔明上將一手策畫，由當初在美國受訓的中華民國空軍軍官仿效美國空軍雷鳥飛行特技小組創立，成立目的為精研飛行技能，培養團隊精神，增強作戰必勝信念，發揚空軍忠勇軍風，以寡擊眾之光榮傳統。1954年8月14日空軍節首度公開演出，隔年正式定名為「空軍雷虎特技小組」。雷虎小組首任領隊為周石麟中校，在1957年菲律賓航空周中，首開先例九架F-86戰鬥機編隊表演。
雷虎特技小組最早使用美製F-84F雷霆式（Thunderjet）戰機，1959年換為F-86F軍刀式（Sabre）戰機、1967年換為F-5A自由鬥士戰機（Freedom Fighter）、1975年開始使用F-5E/F虎II式（Tiger II）戰機，1988年換裝AT-3教練機使用至今。隨著2026年勇鷹高教機取代AT-3教練機服役，預計將換裝國造勇鷹高教機。
雷虎小組成員都是兼任，平常為空軍官校教官，負責帶飛學官，利用假日時間演練飛行特技。雷虎小組成立至今，已發生7起致命飛安意外，共造成7名飛行員殉職。
雷虎小組表演項目總計20項，主要包括七機大雁隊型低空通過、單機倒飛、六機箭形低速+單機高速交叉通過、單機古巴八字、五機密集隊形穿心、三機正、倒飛尾隨滾等。