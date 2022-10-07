適用放寬！「公費清冠一號」擬增孕婦、消化性潰瘍等4類
清冠一號公費使用對象，從上月15日起限縮後，引起社會熱議，對此，中醫師公會全聯會今天（7日）與衛福部舉行會議後表示，將適度放寬公費適用範圍，新增包含「控制不良高血壓者」、「出血性／消化性潰瘍」、「精神疾病患者」、「產後婦女」，但12歲以下兒童仍不開放。
中醫師公會全聯會理事長柯富揚指出，會議中針對放寬公費清冠一號適用範原已有共識，重症風險因子將新增3項，分別為「控制不良高血壓者」、「出血性／消化性潰瘍」、「精神疾病患者」，同時也從寬認定重症風險因子的解釋，包括過敏史（過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘）、慢性肝病（病毒性肝炎、脂肪肝）、心血管疾病（高血脂、高尿酸）、失能（癲癇）。
另外，柯富楊表示，先前爭取開放予12歲以下兒童及孕婦部分，專家認為清冠一號是否對孕婦胎兒、兒童有副作用尚未釐清，因此僅提供給產後婦女使用。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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