美元風暴／各國央行開始出手　專家解析金融海嘯可能性

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然，美元走強也會伴隨4大風險，第一，新興市場貨幣因市場資金出現類似1997年的撤走潮，尤其新興市場很多國家債信不好，而且外債都以美元計價，在美元走強之下，債務還款成本就越來越高，債務履約風險提升，這也是為什麼最近新興市場CDS違約風險率就飆高，這也是新興市場貨幣面臨的風險。
第二就是股市，由於資金流出，新興市場股市是淺碟型，大部分都靠外資基金進來買股票，外資一出走，股市也崩跌，因此造成股匯雙殺。第三，美國這次激進升息，透過美元方式也把本身通膨問題，釋放給全球各國去分攤，跟2008、2009通縮歐美都陷零利率一樣，始作俑者鎮就是美國，美國把通膨外溢出去。
第四，美元太強也傷到美國自己，美股標普500指標成分股4成以上都是屬於國際大公司，海外營收比國內大，美元升息跟出口商概念一樣，結帳時企業獲利是縮水，美元升值會有匯損，結帳就不好看，利潤率一定會下滑，這也是為何美股會跌。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪也談到，第4季不確定因素加劇，並存在著4大風險，首先，若美國通膨沒馬上降溫，經濟很難避免下行風險，預估美國未來12個月經濟衰退機率75%，再加上中國20大會議，市場期待會議轉向提振經濟，政策將逐步放寬，預期可能要到明年中才會大幅調整，屆時中國經濟才有望低點反彈，但能否帶動全球經濟復甦還要關注。同時，還有烏俄戰事延長，歐洲能源危機也將持續，英國存在的財政與貨幣政失誤風險，強勢美元及偏高利率的全球流動性問題引發債務危機的問題。
不過，劉家豪也提到，由於強勢美元增加市場不確定性，各國央行也開始出手干預，像是日本，在日圓貶至146後，日本央行進場干預，3目前有稍回，卻還是偏弱，這也是1998年6月以來日本首次出手干預匯市，只是在日本仍採取寬鬆貨幣政策之下，日圓仍易貶難升，預估日圓仍會偏弱，但貶幅不會再擴大。
不僅日本，英國央行也進場干預匯市，主要是減稅方案引發英鎊危機，即便之後英鎊一度反彈，但英國明顯進入停滯性經濟衰退，有可能拖累英鎊後續表現。另外，中國人民銀行在9月28日人民幣貶破7.2兌1美元，這也是2008年及2018年美中貿易開打的防守價位，在中國人民銀行干預後，人民幣匯率也穩定下來。
其實，美元走強不僅是金融市場波動的結果，也是造成市場波動的主要因素之一，劉家豪認為，目前主要國家央行已看到這樣的風險，並出手干預匯市，不論資金外流或後續美元計價債務及企業盈餘都可能造成進一步壓力，但這也是各國政府拆彈過程，要避免新一輪的金融風暴。
至於目前是否在可控範圍？劉家豪說，目前金融環境美國經濟下滑，但還沒到金融危機爆發階段，除非美國未來經濟無法軟著陸，美股修正幅度加大，未來危機不斷上升，「不排除發生的可能」，只是在各國央行升息過程中也已意識這個問題，避免讓經濟衰退演變成金融危機，尤其利率不斷被拉升，金融機構淨值受衝擊加大，相信各國央行看到一點危機就會有動作，估第4季可能口頭干預或出手調節會越來越多。
國泰世華銀行也指出，俄戶戰爭重創歐洲，貿易條件惡化對匯價影響明顯提高，第4季美元多頭尚難撼動，但中國之外的亞洲國家基本面改善，亞幣基本面優於1997至1998年，匯價隨景氣、人民幣下行，應不至於重演債務型金融風暴。
至於瑞士信貸傳CDS突破300bps，創2008年以來新高，引發市場擔憂，國泰世華銀行認為離當時次貸風暴，銀行業CDS都飆破500bps，目前仍有些差距，而且從財報來看，公司的現金部位充裕、資本適足率亦符合巴賽爾規定，短期倒閉風險仍低，加上目前仍僅侷限在個別公司，尚未擴及整體金融市場，只是仍須嚴防外溢效果，因整體景氣仍屬下行階段，尤其歐洲經濟放緩， 加上歐洲央行持續升息，不僅衝擊營運動能， 同時也可能出現呆帳損失。此外，隨融資成本上升，加上利差擴大，都增加未來公司籌資難度。
中信銀行也提到，目前的情況與雷曼危機時期並不完全相同，不歐美銀行體質均已大幅改善，且歐洲銀行優先無擔保CDS雖上升，但仍低於歐債危機時水準，目前外溢效應並不明顯，但全球經濟下行風險持續升溫，加上主要國家央行升息態度不變，流動性依然緊張，投資人信心薄弱仍可能引發市場風險胃納下降，短期仍要留意全球信用債市波動放大。