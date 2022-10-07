這一鍋、繼光香香雞聯手 「麻辣鍋有炸」全聯獨家上市

當麻辣鍋遇到炸雞能激盪出什麼新滋味？國內知名的這一鍋皇室秘藏鍋物，聯手炸雞界霸主繼光香香雞，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，14日在全聯獨家冷凍上市，提供喜愛嗜辣饕客在家就能輕鬆開鍋，品嚐香麻溫和的濃郁湯頭外，還能將香香雞涮入鍋底中，豐富的雙重滋味讓人意猶未盡。

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主打可以入喉品嚐的麻辣鍋，是這一鍋皇室秘藏鍋物人氣招牌鍋底，特選青花椒、燈籠椒、四川大紅袍等數種辣椒調配，融入大骨精燉的特製湯頭，成就溫和不嗆麻辣鍋，首次跨界聯名，與炸雞霸主繼光香香雞聯手，推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，每份皆有包含這一鍋御膳麻辣湯及香香鹹酥雞，將香香雞覆熱至外表金黃酥脆，涮入鍋中3至5秒，麵衣吸附麻辣湯汁，每一塊國產雞胸肉，一口咬下鮮嫩多汁，交織香、麻、辣滋味在口中激盪，真是超好吃的。

▲這一鍋皇室秘藏鍋物10月7日至10月23日推「雙十鍋慶」活動，至全台門店用餐，完成指令即有好禮相送。（圖／業者提供）

另一款同步全聯獨家販售的「鳳凰回巢鍋」，秘傳是唐朝武則天、清朝宜妃養生的滋補秘方，傳承千年的皇家御膳，更是這一鍋皇室秘藏鍋物經典鍋底，嚴選豬大骨、雞骨、豬後腿肉等食材，及辛香料淬鍊的老火湯，撒入獨家調配的中藥材燉煮，天然養生，溫潤香濃，是秋冬必吃鍋物。初次推出冷凍盒裝，加熱即食，內含國產大骨雞腿切塊、黃金腐竹、絲涓豆腐，濃郁胡椒味更增添鮮美口感，一口暖心又暖胃。

▲麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，每盒皆有這一鍋御膳麻辣湯及香香鹹酥雞，麻辣鍋加入香香雞激盪出新滋味讓人欲罷不能。（圖／業者提供）

此外，鍋物必備丸滑，推出「丸味雙椒」上市，以黑胡椒及花椒拌入豬肉滑中，其中選用小磨坊黑胡椒，是擁有雨林聯盟認證的高規格原粒，食用上更安全放心，顆顆飽滿扎實多汁，彈牙嚐鮮價168元，冬季就靠這一鍋，非吃不可。

歡慶聯名上市，這一鍋皇室秘藏鍋物10月7日至10月23日推「雙十鍋慶」活動，至全台門殿(吃到飽殿除外)用餐，與活動手舉牌合照並上傳FB或IG打卡及hashtag這一鍋，加碼贈送繼光香香雞乙盤，期間加碼獲得最多讚數的照片，FB及IG各一名贈送這一鍋四人餐券乙張，依次排序第二、三名按讚數，各贈送這一鍋雙人餐券乙張。





