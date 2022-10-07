「原子少年」小孩酒後惹禍！遭經紀公司全面暫停演藝工作
「原子少年」天王星人氣成員小孩（何世華），日前爆出負面新聞，小孩已經發文致歉，但事件依舊鬧得沸沸揚揚，而在今（7）日稍早，野火娛樂、滾石唱片共同發出聲明，提到全面暫停小孩的後續演藝工作規畫。
野火娛樂及滾石唱片，稍早發出共同聲明共兩點，「一、針對藝人『小孩』（本名何世華） 先前處理私人感情過程所生風波，耗費社會資源，野火娛樂及滾石唱片深感遺憾及抱歉。二、為尊重媒體報導女方或其家長可能會循司法途徑釐清真相，『小孩』何世華除已承接之部分工作仍會完成外，將於真相釐清前，暫停『小孩』何世華個人的後續演藝事業規畫，懇請社會大眾給予他沉澱反省之空間。」
小孩對先前酒後失控行為，在IG發文道歉止血，「我也會更加督促自己的行為，更加意識到自己身為公眾人物的身分和社會責任，為自己的言行舉止負責，並接受公司對我的一切懲處，非常抱歉讓關心我的人擔心了。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞
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