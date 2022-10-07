▲ 首推 3.5 噸油電複合動力，中華堅兵 P350 HYBRID 正式上市

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同級最大馬力：油電複合大動力，起步加速真有力
中華堅兵 P350 HYBRID以ISG油電複合動力進軍3.5噸商用車市場，動力型式以汽油引擎搭載 ISG(Integrated Starter Generator整合式馬達) 系統，能在引擎提供的動力之外，再藉由ISG馬達額外提供輔助扭力及動能回收功能，創造3.5噸同級最大綜效馬力162.6ps；以及超越2.5L柴油渦輪引擎的26.2kg-m扭力。此系統提供一般、動力優先、充電優先與綜合四種動力模式，在動力優先模式下，可以再輔助提供最大額定6.62 kg-m扭力，消費者可以根據本身駕駛習慣、行駛路況、運送貨物量多寡，自行選擇適合的動力模式。
同級最大載重：滿載上路賺更多
中華堅兵 P350 HYBRID以舊換新價不到70萬元提供同級最大載重 1,610kg，加上長 3,079mm、寬 1,747mm、高 360mm的大空間貨台，一趟載足眾多貨物，讓企業用最大效率載更多賺更多。此外，中華堅兵 P350 HYBRID底盤的結構更強化提高載重能力，底盤車載重最大可達 1,905kg，近年來「宅經濟」興起，物流業興盛，中華汽車更提供冷鏈底盤車型，加大電瓶與發電機，確保安裝壓縮機後電力供應。中華堅兵各車型滿足不同行業的車體改裝需求，不論廂體、冷凍冷藏廂、升降尾門都可輕易加裝。
前後碟煞，載重也能俐落煞停
後雙輪設計，載重行駛更穩定
中華堅兵 P350 HYBRID採用前後輪碟煞配置，滿載情況下也能俐落煞停，行車安全更有保障。加上15吋後雙輪設計，使得載重行駛時擁有更好穩定性，讓駕駛人員更安全、頭家拚生意更穩當！獨創 SCC 智慧防護系統，為商用車標配TCL循跡防滑控制系統、ASC車身動態穩定系統及HSA陡坡起步輔助系統等主動安全配備，降低車輛行駛下打滑風險，還有多項煞車偵測系統，提前預警風險發生，適時保護駕駛，讓安全性全面提升。
政府舊換新補助帶動商用車換購量能
歡慶新車上市 提供商用車車體、動力電池雙重保固
現行市售正3.5噸車型要價百萬以上，而中華堅兵能以實惠的價格切入正3.5噸市場，加上政府汰舊換新政策持續推動，可望帶動中華商用車銷量。中華汽車深耕商用車品牌，綿密的保養服務據點不僅完善車輛妥善率，也不忘為頭家精打細算，提供經濟實惠的保養及零件價格，為歡慶中華堅兵P350 HYBRID上市，本月購車即享 4 年或 12 萬公里延長保固，搭配動力電池 8 年或 16 萬公里保固，給頭家最完整安心的保障。歡迎洽詢全台匯豐汽車展示中心或至中華汽車官網了解更多訊息。