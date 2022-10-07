拓展高雄經銷服務網絡，MAZDA 鳳山旗艦據點開幕
作為高雄市人口最多的行政中心，鳳山區近幾年在國家藝術文化中心衛武營、大東文化藝術中心、以及捷運黃線貫穿的帶動下成為商業、文化、藝術薈萃的璀璨新地標。而MAZDA始終期盼藉由溫暖與信賴的誠心款待，打造嚮往的擁車生活，駛向人生不設限的旅程。台灣馬自達與右達汽車攜手合作，陸續完成一心所、屏東所、武營廠的設施升級之後，在高雄市鳳山區打造全新世代的旗艦賞車暨售後服務據點，並於今日（10/7）盛大開幕，未來將致力於提供超乎顧客期待的服務體驗，台灣馬自達董事長 中島徹先生也藉由影片送上期許並表示「希望透過提供充滿溫暖、信賴、驚喜的擁車週期體驗，讓顧客能更強烈地感受到MAZDA品牌獨特的魅力」，充分展現台灣馬自達與右達汽車持續深耕南台灣的決心。
右達鳳山旗艦所占地上千坪，為提供客戶的賞車時的舒適感及每月上千客戶的保修服務需求，以MAZDA在全球展開的新世代設計概念出發，完美體現了日式精緻質感及深蘊日式美學，其舒適、豪華與寬敞的空間動線媲美豪華品牌的旗艦設施，共規劃了8台新車展示區，超過20個賞車停車區，18個保修車位及原廠認證中古車服務。由溫潤木紋質感所構建寬敞通透的空間中，完美交織低調卻兼顧豪華與寧靜的展示空間，與自然光相呼應的室內照明，營造自然溫暖的舒適環境，提供客戶充滿日式質感的賞車體驗。後方寬敞的階梯，將一樓的等候空間自然地延伸至二樓客戶休息區，擴大空間感之餘也成功打造兼顧隱私性與質感氛圍，讓顧客好整以暇地欣賞MAZDA極致的職人造車工藝，亦可自在享受寬敞開闊及寧靜舒適的休息空間，等待愛車保養維修完工。
台灣馬自達衷心期盼右達鳳山旗艦所不僅提供滿足駕乘者需求的新世代產品與誠心款待的服務，也能融入生氣蓬勃的港都高雄，成為南高雄市民輕鬆寫意來訪的好所在，深化與在地車主的情感連結，一同感受擁車生活的美好。