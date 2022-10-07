▲ 增列 Travel Assist 駕駛輔助科技，福斯商旅 Caddy Maxi Style 145.8 萬預售

我是廣告 請繼續往下閱讀
科技旗艦外觀氣勢完整呈現 搭配細緻內裝貼心設計
Caddy Maxi Style配備17吋Colombo雙色鋁合金輪圈，並運用鍍鉻套件裝飾及銀色車頂行李架來凸顯旗艦車型的氣勢與豪華質感；標配更省力的電吸式側滑門及尾門，就連關上尾門都能享受Caddy Maxi Style帶來的寵愛。同時搭配原本Caddy Maxi標配的LED頭燈組、全天候輔助照明燈（含彎道照明功能），結合前保桿幾何風動設計下氣霸，再加上車尾的直立式LED高亮度尾燈，在在顯示新世代Caddy Maxi的設計與動感。
旗艦車型Caddy Maxi Style車內更是運用鋼琴烤漆飾板，高亮度的黑色儀表飾板，大幅精進車內質感。另外標配ergoComfort舒適型駕駛座椅含電動腰靠，貼心設計讓駕駛者長途旅程輕鬆沒負擔。此外，Keyless感應式鑰匙、智慧型手機無線充電裝置，以及Digital Cockpit全邏輯數位化儀表等科技配備，更加強化Caddy Maxi Style的科技感與使用便利性。
同時，原有Caddy Maxi的三排正七人座空間，還有即使七人滿載亦能提供的446公升行李廂容積，後排座椅全拆的3,015公升超大空間，滿足多元裝載的需求。
Travel Assist首度引進，IQ.DRIVE智駕完整升級再進化
Caddy Maxi Style更進一步強化「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，首度植入可一鍵啟動全速域ACC主動車距調節巡航系統與Lane Assist車道維持與偏移警示、主動式車道修正輔助系統的Travel Assist智慧車陣穿梭系統，使Caddy Maxi Style具備符合Level 2自動駕駛輔助定義的智能駕駛輔助能力，能夠更進一步降低長途駕駛的疲勞累積，讓全家出遊更為安心。升級Level 2智駕同時，Caddy Maxi Style同步標配Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示，Light Assist 遠光燈輔助系統、Park Assist 自動停車輔助系統與原先全車系標配的Front Assist車前碰撞預警系統、前方行人監控系統等搭配，建構完整涵蓋Caddy Maxi Style前後的安全守護。此外更首次搭載主動式車道修正輔助系統，以更主動和全面的智能駕駛輔助，提升駕乘安全性。
旗艦車型Caddy Maxi Style進一步針對被動安全防護升級，在原有雙前座正面、雙前座側面以及左右駕駛艙與乘客艙氣簾等6組SRS氣囊基礎上，Caddy Maxi Style增加一具設計在駕駛座右側的駕駛艙中央氣囊，避免駕駛與前座乘客因側撞意外而相互碰撞導致嚴重傷害的機率，可進一步提升整體安全防護等級。
集團最新動力科技省油再進階 七人滿載輕鬆不費力
Caddy Maxi Style動力系統維持現行2.0 TDI直列四缸渦輪增壓柴油引擎設定，具備122匹最大馬力以及可在1,600rpm就全數湧現的32.6公斤米最高扭力，低轉速高扭力設定，讓Caddy Maxi Style即使面對七人滿載，再加裝行李也能輕鬆自若。同時搭配福斯集團最新的線傳控制7速雙離合器變速箱及20.2km/L平均油耗表現，更是可以輕鬆聰明用車的絕佳夥伴。
預接單價145.8萬起，即日起Caddy Maxi Style預售啟動
隨著科技旗艦車型Caddy Maxi Style正式到位，Caddy Maxi 以完整車系組成滿足各種不同消費者的VanLife需求！ 「德制正七人座休旅」全新Caddy Maxi Style即日起預售啟動，歡迎熱愛戶外生活、有七人座需求的消費者把握機會。