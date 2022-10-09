巷仔內／解嚴、政黨輪替　1991年後國慶沒閱兵

我是廣告 請繼續往下閱讀
1964年國慶閱兵空中分列式共有148架軍機參加，由於當時美軍協防台灣，空中分列式也包括美軍戰機。當時空軍派出剛成軍的F-104G參加空中分列式，不料空中分列式發生F-104兩機擦撞失事事件，造成一名飛官殉職與地面民眾受傷。此後一直到1975年蔣中正去世，都沒再舉行國慶閱兵。嚴家淦同年繼任總統後，恢復舉辦國慶閱兵。
蔣經國接任總統後，1979年美國與我國斷交，國慶主題與口號也從反共復國轉向自強團結，當時三軍官校儀隊的踢正步與政戰學校花木蘭的小快步英姿，成為全國民眾國慶時最愛看的畫面之一。1981年雙十國慶前夕，埃及薩達特在閱兵典禮上遭到軍官刺殺身亡，引發國內緊張，當時國防部緊急下令參加閱兵部隊將槍械的撞針拆除，以免發生類似遇刺事件。
1988年李登輝繼任總統，隨著前一年解嚴，社會風氣與政局也逐漸民主化，閱兵也被視為威權象徵而引發爭論。為慶祝建國80周年，1991年舉行代號「華統演習」的閱兵國慶，共動員12566名國軍、107架軍機參與，是歷年來最盛大的一次軍事式閱兵。不過，閱兵典禮也遇上當時在野的民進黨與民主運動人士發起的「反閱兵，廢惡法」運動，造成激烈警民衝突，之後就未再舉行如此盛大的雙十節軍事閱兵。
2000年政黨輪替，民進黨陳水扁就任總統，但民進黨政府認為閱兵是軍國主義的產物，因此正式取消國慶閱兵，改稱為「國防展演」，以軍事裝備為主的校閱，不再安排部隊踢正步經過觀禮台。2007年舉行名為「同慶操演」的國防展演，展出雄風三型、天弓三型飛彈等國產武器，展現國防自主與自我防衛的決心。
馬英九政府任內適逢建國百年，當時輿論又興起舉辦閱兵的建議。不過，民國100年國慶仍以「國防展演」方式呈現，展出國軍地面裝備與空中分列式。
2016年政黨再度輪替，蔡英文任內首度國慶以國軍救災成果為主題，當年「非軍事閱兵」雖然有不少國軍裝備參加，但並不凸顯作戰功能，甚至將裝甲車上的槍砲拆除，刻意強調國軍的救災能力。
民國110年國慶國防展演，強調「國防自主」成果，包括陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車、中科院陸射劍二發射車、紅隼反裝甲火箭彈等國造武器參演。今年國慶儘管適逢中共對台軍事威脅加劇，但國慶軍事展演項目不如去年，新亮點為國造勇鷹高教機與F-5E/F戰機編隊飛越凱道上空。