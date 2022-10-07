賴清德台中輔選再爆驚句：不是顧好開門7件事就能當市長

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壓軸的副總統賴清德，幾乎每星期都到台中助講。他先讚許在地立委何欣純是全國立委得票數最高的女狀元，最近為地方爭取中央1億2千萬元補助拓寬南門大橋，原本有意願承擔競選市長的重擔，得知中央徵召蔡其昌，很有風度的讓賢給男狀元蔡其昌，氣度令人佩服。
接著他從台中的地理位置及近代歷史切入，提到清朝劉銘傳將行政中心從台南移到台中、日據時代第一個都市計劃就在台中、現今則有文化城的好名聲，在台灣的發展過程一直扮演重要角色，再以前任行政院長的身份，細數這些年來台中的改變、自己心中的遺憾。
賴清德說，台中市光是工業與服務業的生產總額就高達3兆7千多億，在六都只輸台北市，他連講2次「要當台中市長不是這麼簡單」，接者意有所指的說：「不是單純當媽媽市長、把柴米油鹽醬醋茶做好，就可以當台中市長、就可以做好。」
他說，自己擔任院長時，以國家高度看待台中的建設與發展，當時的市長林佳龍爭取捷運預算等大型交通建設，他全力配合；之後立法副院長蔡其昌、前彰化縣長魏明谷爭取捷運綠線、藍線、橘線延伸，他也支持，但「可惜後來行政效率問題，除了綠線勉強通車、其他都停頓下來」，其他如中火以氣換煤、傳產轉型高科技產業、推動智慧機器人創新製造園區，中央都樂於相挺，可惜台中市政府腳步不快。
賴清德說，過去4年來的市政表現，無法讓台中人感到很驕傲，這些大建設與大計劃，都需要有行動力的市長才能推動。蔡其昌則說，台中人4年前覺得林佳龍的腳步不夠快，所以選出新的市長，但「等了4年，也鬱卒4年」，當年說市長換人空氣換新，換市長後空氣排名從11 名退步到12名，不僅無法將空氣換新，連施政滿意度都落在宜蘭縣長林姿妙之後，讓台中人覺得既漏氣又見笑。他強調這麼好的城市，值得一個有行動力、執行力、更好的市長。