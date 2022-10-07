▲ Ionex 銷量九月呈成長態勢，S6 / S7R 推優購專案

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相較於七月銷售台數222台，Ionex電動車八月份銷量提升至335台，成長超過1.5倍；九月份銷量更是倍數成長至544台，與八月相比增加209台，成長幅度達到62.4%，Ionex光陽電動車成功贏得年度最大購車旺季九月單月市占亞軍，改變了PBGN在電動機車市場獨占鰲頭的情況，在2022年電動機車銷售中，五月份及九月份的市占累計兩次獲得了第二名的好成績！同時，Ionex也透過「百萬學霸」及「百萬父豪」購車抽百萬現金活動成功製造話題，後續陸續推出的暢銷車款Ionex i-One創白牌電動機車最低價33,300元，成功引起搶購熱潮，全台貨量銷售一空；性能車系S7只要55,500元起，也創下銷售佳績追加生產中。除針對熱銷車款推出購車優惠，與知名美式賣場Costco的特惠展售更是神助攻，專案內容一公布，來自好市多全台14間的門市訂單便紛紛湧入，一舉推升Ionex銷量締造亮眼佳績。
迎接超級國慶月 雙十雙優惠！S6國慶超級享補助33,300元、 S7R 「萬」有引力萬元大回饋！
為慶祝銷售亞軍與迎接雙十國慶月，Ionex光陽電動車推出當月快閃雙優惠，現在買Ionex綠能國民車S6即享「國慶超級享補助 33,300元」，城市鋼砲Ionex S7R亦可享「萬有引力萬元好禮」！
光陽電動車Ionex 全能座駕S6適合所有族群及多數騎乘場景，通勤到出行一車搞定，「Ionex S6國慶超級享補助」最高可享補助 33,300元 (Ionex購車保養兌換券6,000元 (可折抵購車)、工業局補助7,000元、環保署汰舊換新補助3,000元、台北市汰舊換新補助9,000元、台北市振興加碼8,000元、報廢車300元，合計 33,300元)，原價82,800元的國民電車S6最低只要48,500元，不到5萬元就能騎回家！此外，最速電車Ionex S7R也推出十月限時「國慶萬元禮」優惠，購車即可獲得Ionex購車保養兌換券5,000元 (可折抵購車)、獨家Ionex 性能升級IPU方案 (價值3,000元)、騎士精品Ionex黑蝠掛架 (價值1,390元) 及Ionex保溫袋 (價值610元) 四大超值好禮，回饋總價萬元好禮！「光陽電動車Ionex 國慶月優惠活動」自即日起開跑至10月31日，錯過不再有，10月25日前領牌更可同享「百萬抽獎活動」，邀請您即刻預約賞車！
光陽Ionex 攜手 7-ELEVEN限定門市專屬特展 便利商店就能賞車、購車！
7-ELEVEN呼應國際淨零碳排永續共識，以「擴大電動車用商機」策略打造「綠實力」，日前聯手光陽Ionex合作推出的「獨家購車方案」廣受消費者好評，為慶祝Ionex九月電動車銷量翻倍成長，現也宣布將深入與7-ELEVEN的合作關係，於限定門市規劃Ionex專區提供消費者現場賞車，7-ELEVEN為了讓消費者們能更認識光陽電動車Ionex，也特別選擇了旗下兩間最有特色的門市作為特展展間。即日起至10月16日，只要於周末六日兩天，前往擁有「全台最強小七」之稱的複合式便利商店7-ELEVEN博源門市，及話題最熱的「亞洲第一萬間門市」7-ELEVEN亞萬門市，就能直接鑑賞光陽電動車Ionex i-One Keyless版及Ionex S7R Keyless版，還能享有超優惠的7-ELEVEN特賣價，最低38,500元即可入主Ionex！現在入手Ionex S7R還可享有免費 (價值 3,000元) Ionex性能升級IPU方案，感受城市鋼砲S7R潛能全盤釋放的超狂動力快感！
【光陽Ionex x 7-ELEVEN特展活動詳情】
- 活動時間：即日起至10月16日，每周六及周日（10月8日-9日、10月15日-16日）
- 活動地點：7-ELEVEN博源門市 (台北市中正區思源街16號) / 7-ELEVEN亞萬門市 (台南市安平區永華路二段812號)