美元風暴／勿盲目追高傷本　專家教你布局強勢貨幣

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不過，如果半年前已進場，美元資產部位達7、8成，這時就不建議再加碼美元資產，反而可趁美元強勢時，先獲利了結，減碼至6成。若美元持有部位很低，則可利用美元漲多拉回時加碼到6成，但也不能一口氣全加碼，建議要逐步買進，畢竟目前買進美元成本已高，不能盲目一直追，在短線美元已超漲之下，在漲多拉回時就可進場，並可「擇時」及「擇價」，擇價就是在月底、季底出口商有拋匯需求，匯價也會比較漂亮，尤其短線來看，「32元」還可守住，只是拉回幅度也不會太多，目前預估美元指數在下次美國聯準會升息前，即11月初仍可能衝上120，在這之前美元可能來回整理，可趁新台幣盤中拉回至31.5元再進場，補足美元部位到6成。
凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄也認為，今年8月份美國消費者物價指數（CPI）漲幅超過預期，9月中旬開始，金融市場對整體今明兩年美國聯準會升息碼數又有上修跡象，預期美元將獲得更大的支撐力道，建議因應聯準會升息趨勢，民眾可趁勢將部分資金配置在低風險的美元保本商品，創造穩定收益。
滙豐銀行也表示，在預期美國政策利率將於明年初上升至4.5%至4.75%，並在年內維持在同一水準，預料美元將保持強勢，尤其美元具備高息優勢，再加上經濟衰退憂慮和地緣政治事件均助長避險情緒，也是美國持續利多因素，尤其歐元區和英國因能源危機可能於第四季步入衰退，因此，滙豐對歐元和英鎊的前景看法偏向悲觀。
瑞銀同樣談到，相對於其他地區，美國通膨雖然高，但經濟增長更具強韌性，這也意味著美國聯準會可以更快加息，從而擴大美元的利率優勢，再加上美元繼續擔當「避風港」，特別是在能源危機的背景，還有美國正收緊對中國貿易的限制，每當兩國地緣政治局勢趨於緊張時，美元往往會走強，因此，瑞銀上調對美元的觀點至看好，並建議投資者可考慮將現金和債券配置向美元傾斜，未來幾個月，此操作回報有望跑贏，而且為資產組合提供多元化和帶來收益。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪則表示，在利差以及避險因素的雙重支持下，短期美元的強勁走勢將持續，預期美元指數第4季甚至有機會達到116.5-117區間，再加上全球經濟衰退的險不斷攀升，各種風險性資產的波動加大，美元順勢成為資金最終的避風港。
在非美貨幣部分，陳有忠說，要看誰的利率高本來理應人民幣優於新台幣定存，但人民幣面臨政治不確定因素要小心，相對新台幣會比較抗貶，商品貨幣因經濟衰退疑慮也會減損，在景氣不好時，不建議持有商品貨幣，而南非幣利息雖高，但風險相對也大也不建議。
劉家豪也指出，非美貨幣將持續承壓，其中歐元在能源安全和配給問題的陰影揮之不去，加上歐洲央行相對緩慢的升息步伐，短期內對歐元仍帶來下行壓力。預估歐元兌美元未來1-3個月走勢可能仍疲弱，並測試1歐元兌換0.90美元附近的支撐位，年底可能收在0.93-0.94附近。一旦美國與歐洲的利差縮小，歐元低估的情況便可能逆轉。
英鎊則因新政府宣布減稅計劃企望重振經濟，但英國央行仍必須透過升息抑制通膨，導致財政與貨幣政策相互矛盾造成市場恐慌，使英鎊兌美元一度重挫。儘管英鎊在1英鎊兌 1.05美元附近出現反彈，渣打銀行財富管理團隊對英鎊的中長期表現仍持相對較保守的看法，認為停滯性通膨的風險可能持續拖累英鎊後市。
日圓由於美日利差持續擴大，日圓匯率恐易升難跌，推動市場持續測試1美元兌換146- 147日圓的區間，但日本央行開始進場干預，加上油價下跌以及日圓空頭部位過高可能出現逆轉，日圓匯率也有機會回到接近140-141附近震盪，人民幣在美中貨幣政策分歧在短期內讓人民幣帶來上行壓力，1美元兌換7.20人民幣可能是關鍵阻力，但隨著2023年中國經濟成長有機會觸底反彈，人民幣可望回升至7附近的價位。