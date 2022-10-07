超浮誇鍋物！「花花世界」松葉蟹、龍蝦3公尺拼盤上桌
今年夏天「花花世界鍋物」端出十人份的衝浪板海鮮總匯拼盤，帶來超狂視覺震憾狂洗IG。進入微涼秋季，業者再推出秋天限定全新套餐，「冬宮裡的法貝樂彩蛋」與「凡爾賽宮的天鵝絨」，松葉蟹、天鵝龍蝦與紅蟳等季節限定、老饕必點的3公尺浮誇系拼盤同時壯觀上桌，還有宮城大生蠔、生食級干貝、A5和牛及多種野生鮮蝦等生猛海鮮，絕對可稱作海鮮控的夢幻天堂。
向來主打食材新鮮、奢華不手軟的花花世界鍋物，秋天限定套餐主打「活體海鮮鍋」。十人份套餐「冬宮裡的法貝樂彩蛋」，首選螃蟹中的極品「松葉蟹」，10隻現流活體松葉蟹新鮮上桌，可以品嘗到松葉蟹肉獨有的鮮甜肉質與綿密蟹膏，濃郁滑順的滋味，讓人難以忘懷。而套餐當然不忘搭配經典的必點食材，伴隨頂級A5和牛、宮城大生蠔、生食級干貝，以及各式野生海蝦、生猛海鮮，不論是首次到訪或是鍋物老饕，都能盡情品味箇中滋味。
另一款十人份「凡爾賽宮的天鵝絨」以「天鵝龍蝦」及「紅蟳」為主打，來自澳洲的「天鵝龍蝦」，俗成水姑娘，肉質飽滿脆彈還富有豐富濃郁的蟹膏，餐廳推薦可將龍蝦身湯滾煮3-5分鐘，待其呈現不透明、不縮肉時就是它最佳的品嘗時間，至於龍蝦頭湯則建議滾煮8-10分鐘至全熟，看到其中的生蝦卵轉成紅色時即表示已煮熟可上桌享用，一蝦多種吃法一次就能吃盡海鮮的鮮甜迷人。
至於「紅蟳」的部分，同樣提供活體海鮮，每隻紅蟳都重達6兩，鮮美清甜，肉質Q彈，蟹黃帶有些許嚼勁，慢慢品嘗的同時也能咀嚼出蟹肉的甘甜滋味，搭配赤橙色的蟹黃與微苦的蟹膽，每一口都富有層次變化。套餐同樣搭配活體的南非鮑魚與牛奶貝，以及多種手掌大小的野生鮮蝦、頂級肉品日本A5和牛霜降、西班牙國寶伊比利黑毛雪豚，同時滿足海鮮控與肉食饕客的需求。