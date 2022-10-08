今迎「寒露」！4生肖小心破病：忌做「這件事」受災厄

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1、不喝冷飲。
2、少吃含鹽量高的食物，如鹹菜、醬菜、筍乾、鹹肉等鹹食。
3、少吃辛辣之品，如辣椒、生薑、蔥、蒜類，因過食辛辣宜傷人體陰精。
4、不宜多喝含氣飲料，包括汽水、啤酒等。
5、慎喝涼茶，上班族工作繁忙，經常熬夜，到了寒露時節，由於天氣變化大，容易出現口舌乾燥、牙齦腫痛等「上火」的症狀，喝涼茶會加重「秋燥」的症狀，耗氣傷陰。
🟧衣的養生與禁忌
「寒從足生」，腳離心臟最遠，血液供應較少，再加上脂肪層薄，保溫性能差，非常容易受到冷刺激的影響。特別是抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，寒露時節尤其要注意保暖防寒，以免受到感冒等常見病的侵襲。這個時候不要再穿夏季的涼鞋了，應穿著舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵。
2.低溫會使血壓升高，導致腦血管破裂，寒冷會使血液粘稠度增高，促使血栓形成，故而需要注意保暖，時時提防。
3.不要經常赤膊露身以防涼氣侵入體內。
🟧住的養生與禁忌
寒露節氣寒氣襲人，既要防止受寒感冒，又要經常打開門窗，保持室內空氣新鮮。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，能讓環境充滿生機，又能凈化空氣促進身體健康。
🟧行的養生與禁忌
寒露開始宜早睡早起，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。保證睡眠充足，注意勞逸結合。秋天適當早起，可減少血栓形成的機會，起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。
🟧育的養生與禁忌
可根據個人情況選擇不同的運動項目進行鍛鍊，長期堅持可增強心肺功能。散步、快步走、爬山等都是很好的選擇。但開始時強度不宜太大，應逐漸增加運動量，如果過度運動，會增加人體的疲憊感，反而不利於身體恢復。
🟧樂的養生與禁忌
寒露後日光照射時間減少，天氣又漸冷，加上風起葉落，景物蕭條，容易讓人有淒涼的感覺，出現情緒不穩，多愁善感的憂鬱心情。宜郊遊、遠足、賞秋菊，登高眺遠或邀友小聚會，這些都可避免清秋落寞的心理。秋季是運動鍛鍊的大好時機，既可調節精神又可強身健體，達到動靜合一的精神調養，培養樂觀豁達的心情，減緩秋令肅殺之氣對人體的影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。