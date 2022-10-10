美元風暴／人民幣貶破7.2為何不妙　專家解析背後原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
他分析，當初美中貿易戰，中國為面子死守人民幣7.2關卡，如今中國20大會議即將召開，市場認為習近平為展現將繼續領導中國，一定也會在會前死守7.2，畢竟美中貿易戰都守住了，但在9月底人民幣貶破7.2關卡後，也起了帶頭貶值效應，亞洲貨幣一片倒，而過去1997年亞洲金融風暴發生，大家都以為是日圓貶值引爆，但其實人民幣早在1994年就先貶了3、4成。
因此，現在也會有人擔心會不會回到1997年當時情況？陳有忠說，確實，人民幣貶破7.2兌1美元比較不妙，代表新台幣也不妙，市場更有人認為恐怕連32.5元都守不住，甚至可能見33元。因此，人民幣破7.2是比較不好，中國現在就讓子彈飛，大家也不知中國官方心中人民幣價位會到哪，雖然不至於貶到8字頭，人民幣1年都沒貶超過5%，只是也不排除貶至7.5的可能性。
市場也分析人民幣破7.2元關卡，主要是因區域貨幣貶值幅度超出中國的預期，沒辦法不做出相應貶值，只是人民幣貶值也會加速外資離開，即便可提升出口競爭力，卻也同時增加輸入通膨壓力，企業或地方政府外債變相增加，債務壓力亦會加大，更怕亞幣也會掀起貶值效應。
所幸，在中國人民銀行出手穩匯後，人民幣拉回至7.1價位上下震盪。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，美中貨幣政策分歧在短期內讓人民幣帶來上行壓力，1美元兌換7.20人民幣可能是關鍵阻力，但隨著2023年中國經濟成長有機會觸底反彈，人民幣可望回升至7.0附近的價位。
國泰世華銀行分析，美元多頭尚未逆轉，貿易條件惡化衝擊歐元及日圓等匯價。中共20大在即，清零不改，經濟壓力仍舊沉重，人民幣貶破7的關卡，僅是過程而非終點，人民幣貶值也會增添新台幣壓力。
中信銀行也提到，人民幣在貶破7.2元後，中國官方態度明顯有阻貶意味，中國國家外匯管理局發表文彰指出將嚴厲打擊外匯違規行為，並傳出要求有大行做好準備在離岸市場出美元遏止人民幣貶值，因此，在20大會議前，官方預計力阻人民幣貶勢，但最終仍會回歸基本面與貨幣政策，中國疫情清零政恐將延續至明年兩會，從基本面來看，中國人民銀行沒有貨幣政轉趨緊縮的條件，總結來看，中美貨幣政的歧異延續，擴大中美10年期公債殖利率利差，導致人民幣仍偏弱勢難改。