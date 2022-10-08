NBA地場舉辦跆拳道 國中李霽元奪金排

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今對打首日進行國中男、女組共13個量級的賽事，參賽的選手相當踴躍，其中又不乏今年花蓮全中運金牌或是世少國手，但戰況激烈，像是今年的世少國手台中市新光國中江沄蓁都在4強止步，爆出不少冷門，首日對打7金全部分散到不同的7所學校，戰況之激烈可見一斑。
今戰況最激烈又屬國中男子組45公斤級參賽人數最多達到86人，想要封王得單日連戰7場才能拿下金牌，最終由楊光國中生李霽元在金牌戰以直落二打敗花崗國中後摘金，而且這還是他人生首面全國金牌，李霽元說：「是有點意外，而好累，第一次這樣單日連打7場，本來是想盡力而為就好，沒想到能摘下金牌。」
李霽元這面人生第一面全國金牌得來不易，他在一個月內從50公而降到45公斤，而且這個月完全不碰他取愛的炸物，他說：「因為覺得在這個量級比較有機會，雖然我去年第三場就落敗，但今年終於如願摘金。」問他賽後最想做什麼，他說：炸雞排，但也只能吃一個，也得要有節制！」李霽元希望透過這面金牌可以讓他如願明年登上全中的擂台。
楊光教練黃國師非常稱讚李霽元的意志力，他說：「連打7場考驗的就是選手的耐力和意志力，霽元有不認輸的個性，像是4強的比賽在第一局先落後下，最後連拿兩局逆轉獲勝，或許今年是他國中的最後一年，不想有遺撼、放手一搏的結果吧。」黃國師特別感謝同樣來自跆拳道的桃園市體育局長莊佳佳，「不管集訓或是比賽，局長只要有空都會來幫我們加油，對桃園的跆拳道非常熱心！」
在國女組部份，有41人參賽的44公斤級，萬芳國中廖韋媗在金牌戰與育林國中劉品圻打到最後一局還以6比6平手，最後以踢上端次數較多而被判定獲金牌，這也是國二廖韋媗生涯的第一面全國金牌，但賽後她卻是眼眶泛淚的說：「我覺得我打的不好，教練說其實我被對方得手幾次都沒算到分才拿到這面金牌，我應該可以打的更好！」
萬芳國中教練張芝樺說：「我覺得韋媗只打出7成的表現，可能是受到決賽緊張的影響，贏的很驚險！」廖韋媗從小三跟著哥哥一同加入跆拳道隊，小六轉國一時一直打不出成績，一度讓她很灰心想退隊，但韋媗說：「最後受到教練的鼓勵堅持下來，而且教練幫我做了全面性的強化訓練，我想這應該是我這次可以摘金的原因吧。」