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新北力挺在地女排  冠名中國人纖女排正式成軍 

▲新北中纖女排。官方提供
▲新北中纖女排。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-08 08:17:00

「新北中纖女子排球隊」正式成軍，冠名記者會現場由中國人造纖維股份有限公司董事長王貴賢致贈全新冠名球衣給新北市長侯友宜，象徵共同攜手合作，新賽季邀請球迷朋友成為新北中纖最強的應援隊。111年10月15日新賽季開打，首場主場賽事將於111年1月7日在新莊體育館展開，期許「新北中纖女排隊」，在企業排球聯賽18年奪下金盃。

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市長侯友宜表示，非常開心也很感謝中國人造纖維的王董事長以公私合作精神，共同促成中纖女子排球隊與新北市冠名合作，「新北中纖女排隊」深耕在地，透過不定期的校園巡迴，深耕基層排球運動，一起推展新北排球運動發展，拔尖固底。共同邀請廣大市民朋友支持新北市的專屬城市排球隊，深化市民認同感，更邀請大家一起進場為新北專屬球隊加油。


侯市長提到，政府與企業合作永遠是一加一大於二，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，為我們優秀的選手創造無限可能。去年開始，新北市在棒球、籃球、女壘、射箭都已完成職業隊合作，這次與「中國人纖」的合作，更完善新北市4級人才培育體系，讓運動成為職業，而「中國人造纖維」也將以其專業協助培養選手第二專長，提供退役選手到企業任職的機會，讓選手無後顧之憂展現運動專才。


中國人造纖維股份有限公司王董事長表示，中纖女排新賽事以「深耕在地 新北中纖」Jumping City為口號，要在新北市民面前展現出最活躍的新北中纖女排，也期望為新北市市民帶動更不一樣的排球風氣，培育更多新北市選手，共創美好的體育城市。

企業18年甲級女子排球聯賽，將於在10月15日正式展開，由新北中纖、高雄台電、臺北鯨華、極速超跑、愛山林等5支球隊互相較勁。新北中纖女排隊將於112年1月7、8、14及15日在新莊體育館展進行主場賽事。新北中纖女排也將於112年1月7及14日安排粉絲握手簽名見面會，除了可以參與後續賽事觀摩，還能與球員近距離接觸、玩遊戲、合照。

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