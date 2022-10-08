新北力挺在地女排  冠名中國人纖女排正式成軍 

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市長侯友宜表示，非常開心也很感謝中國人造纖維的王董事長以公私合作精神，共同促成中纖女子排球隊與新北市冠名合作，「新北中纖女排隊」深耕在地，透過不定期的校園巡迴，深耕基層排球運動，一起推展新北排球運動發展，拔尖固底。共同邀請廣大市民朋友支持新北市的專屬城市排球隊，深化市民認同感，更邀請大家一起進場為新北專屬球隊加油。
侯市長提到，政府與企業合作永遠是一加一大於二，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，為我們優秀的選手創造無限可能。去年開始，新北市在棒球、籃球、女壘、射箭都已完成職業隊合作，這次與「中國人纖」的合作，更完善新北市4級人才培育體系，讓運動成為職業，而「中國人造纖維」也將以其專業協助培養選手第二專長，提供退役選手到企業任職的機會，讓選手無後顧之憂展現運動專才。
中國人造纖維股份有限公司王董事長表示，中纖女排新賽事以「深耕在地 新北中纖」Jumping City為口號，要在新北市民面前展現出最活躍的新北中纖女排，也期望為新北市市民帶動更不一樣的排球風氣，培育更多新北市選手，共創美好的體育城市。
企業18年甲級女子排球聯賽，將於在10月15日正式展開，由新北中纖、高雄台電、臺北鯨華、極速超跑、愛山林等5支球隊互相較勁。新北中纖女排隊將於112年1月7、8、14及15日在新莊體育館展進行主場賽事。新北中纖女排也將於112年1月7及14日安排粉絲握手簽名見面會，除了可以參與後續賽事觀摩，還能與球員近距離接觸、玩遊戲、合照。