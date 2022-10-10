巷仔內／外匯管制虛驚一場　凸顯央行外資管理的兩難

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談到「外匯管制」，大家第一個想到就是前央行總裁彭淮南在1997年為對抗金融風暴，斷然禁止國內銀行承作新台幣無本金交割遠期外匯交易（NDF），他也因捍衛新台幣匯率而一戰成名。彭淮南說，NDF是投機客發動攻擊時，最好的武器工具，對新台幣匯率衝擊太大，而且「至少我任內不會開放」。
如今他已退休，現任央行總裁楊金龍也沒有打算，只是有匯銀認為這項措施根本是「肥水落外人田」，廠商要避險，因本國銀行無法做NDF，只能把生意推外銀送，把國內廠商逼到外銀那邊去，而且關閉國內NDF，也不算是外匯管制，只能說是「限制外匯買賣」。
面對「外匯管制說」引發波瀾，台股更在隔日馬上重挫，市場認為這是外資要給央行眼色瞧瞧，要管制那就走人，在台股大賣超，也讓楊金龍緊急澄清沒要這麼做，光用「外匯管理」就夠了。
匯銀人士也認為，講「外匯管制」茲事體大，表示只准錢進來，不准出去，這只有國家陷入危難才會這麼做，現在匯率已朝自由化，台灣又是自由民主國家，只有集權共產社會才會這麼做，台灣怎可能會實施「外匯管制」，就連日本看到日圓狂貶也不敢這麼做，只能動用自己力量，用外匯存底去阻貶匯日圓。
「事實上，現在該禁都禁了，也不可能禁到外商去。」匯銀人士這麼說。市場上認為，外資進出是他們自由意志，當他們錢進來時，你要求趕快投入股市，不要停留在貨幣市場，現在人家要走，政府理應創造好的貨幣環境，讓人家覺得即使賣掉股票，也不急著馬上匯出，這時政府反而應放寬原本緊縮的外匯限制，鼓勵外資留在貨幣市場。
美國今年已升息12碼，即升了3%，台灣才升了0.5%，美元利率這麼高，誰會想把錢放在新台幣，當然會向回流歐美，若新台幣利息高一點，或許還會留下來，但美系一定跑。再加上，現在外匯市場美元供給很少，之前中國調降外匯存款準備率，有助於增加市場上美元流動性，並提升金融機構外匯資金運用能力，有利於人民幣匯率的穩定，現在台灣是調高新台幣存款準備率收縮資金，怕新台幣太多造成通膨，但外匯存款就是在提供美元供給，提高出口商賣匯，不用存這麼多外幣。
也有匯銀人士提到，央行要求國內廠商3點半後不能賣匯，這也實施2年，其實也可鬆綁，只是央行這波主要是要控制新台幣貶勢，如果還是3點半不能下單，可逼出口商提前下單，若開放3點半下單，央行可能也不好拉抬，作價反而不容易成功，貶幅太大不利股市，打通膨也等於白作工，因為貶值會造成輸入性通膨，看來3點半這緊箍咒也不能拿掉，可以方便央行上下其手。
到底該如何因應外資匯出，可不是只有央行要傷腦筋，還有金管會，雖然央行9月仍只升息半碼，理由是台灣通膨情況沒有歐美嚴重，但一般認為多少也與選舉有關，若加大升息幅度，首衝其衝受害的就是貸款戶，還有受疫情衝繫較大的中小企業及服務業，融資成本會增加，尤其是房貸戶，在台灣房價不斷上揚之下，現在連房貸利息都節節高升，恐引發更多民怨，也使得即便有2位理事建議加大升息，央行理事會最後仍決定只升息半碼。
只是，9月美國再升息3碼，央行又僅升息半碼，對於金管會及國安基金來說壓力也大增，同樣股市是國家經濟景氣的廚窗，股市不好、景氣不好，投資人慘賠也會引發民怨，更可能引發風暴，不利執政黨選舉。這也是外界揣測國安基這麼早進場的重要原因之一，畢竟過去都是金管會先出手祭出救市措施，尤其在「限空令」出手後仍無效之下，國安基金就是最後救市手段，這次卻急著在7月中就出手，而且還是一夕護盤政策急轉彎。
至於為何金管會直到最近才祭出「半套限空令」，一般認為因為這次恐是長期抗戰，不能太早亮出底牌，還是得保留一些實力備戰，畢竟市場預期美國今年還會再升息2次，台美利差持續擴大之下，外資匯出恐加快加大，對於財金部會來說挑戰只會更多，尤其在外資管理及穩定股匯市該如何拿捏並取得平衡，相信對央行及金管會都是一大考驗。