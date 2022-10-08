寒露到、雨勢升級！東北季風更強「異常性降水」警戒區曝
受東北季風影響，中央氣象局表示，今（8）日東北季風影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北雨勢持續，並針對6縣市發布超大豪雨特報，其中宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。據統計，截至4時30分，累積雨量最多在花蓮縣富世220.0 mm。
今日為二十四節氣中的「寒露」，寒露為露水日多，且氣溫更低，同時也是國慶3日連假首日，氣象局指出，今日桃園以北、宜花天氣稍涼，高溫約25至29度，其他地方高溫仍有31至34度，至於各地低溫約23至25度。另桃園及台東地區亦有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；嘉義以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今、明新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。北台稍涼，中南部白天熱、日夜溫差大；明晚至國慶(10日)晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部有局部雨；國慶日白天乾冷空氣南下；各地天氣好轉，北台氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。（編輯：林莞茜）