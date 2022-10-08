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駭客攻擊！交易所幣安200萬枚加密貨幣遭竊　估損1億美元

▲全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）驚傳遭駭！損失金額破1億美元。圖為執行長趙長鵬。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）驚傳遭駭！損失金額破1億美元。圖為執行長趙長鵬。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心／綜合報導

2022-10-08 09:21:54

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）傳出，的幣安幣 BNB Chian 跨鏈橋 BSC Token Hub 遭到駭客攻擊，共有 200 萬枚BNB被竊取，損失價值約 5.66 億美元，幣安執行長趙長鵬稍早在推特表示，用戶資金是安全的，目前漏洞問題已獲得控制，並對帶來的不便表達歉意；幣安官方則稱遭竊金額估計在1億至1.1億美元之間，現已追回700萬美元。

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幣安跨鏈橋 BSC Token Hub 是投資人把資產從一個區塊鏈移轉到另一個區塊鏈所使用的工具，而駭客也經常鑽取該處漏洞，來進行竊取加密貨幣。今年3月，Axie Infinity竊案以及9月加密貨幣公司Nomad被竊走近2億美元，都和跨鏈橋漏洞有關，有機構指出，今年來跨鏈橋漏洞攻擊已造成將近20億美元遭竊。

綜合外媒報導，駭客疑似是偽造重複2筆交易訊息後，盜取了額外產生的幣安幣，對此，幣安執行長趙長鵬指出，在團隊發現與進行調查駭客攻擊後，便馬上停止驗證交易，現在已恢復正常運作，同時也強調問題得到控制，已儘速更新，用戶資金很安全，並致歉「我們對於所造成的不便感到抱歉」。（編輯：林莞茜）

▲多個國家開始對加密貨幣管制收緊，印度也跟上腳步。（圖／美聯社／達志影像）
▲幣安為全球最大的加密貨幣交易所。（圖／美聯社／達志影像）

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