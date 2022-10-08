鄭朝方參訪全球柑仔店 ：當選市長將打造竹北隊品牌

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鄭朝方說，在去年擔任主編的作品《二代創生，看見客庄的新生命力》，就是集結新竹縣十七位二代創生的故事，探索返鄉青年如何以新生代的新思維接手、改造、創造地方產業。地方創生的規模化跟商業化，一直是運作上較為困難的環節。如何打造出有故事的產品，並成功商業化，進而變成地方產業，將在地人口留在地方，是地方創生政策的核心目標。竹北市可以孵化「全球柑仔店」如此有競爭力的地方創生品牌，也印證了竹北市的潛力。
鄭朝方也說，他長期關注地方創生，能成功戰勝藍海市場的都是該行的佼佼者，而「全球柑仔店」正好可以提供在竹北地方創生的成功經驗。鄭朝方除了向創辦人徐惇穎博士請教創業經歷、商業化模式及行銷方式，也表達希望未來作為市長能強化竹北地方創生能量，協助發展，提供成功經驗，幫忙行銷。
全球柑仔店創辦人徐惇穎博士表示，很高興鄭朝方的來訪，分享了把「新-竹金」變「新竹-金」的經驗。當時有感於塑膠吸管對於生態的影響，決定打造不會污染生態的吸管。他使用新竹的桂竹製造竹吸管、竹餐具，並且成功規模化生產降低成本，在歐盟去塑膠化的趨勢下，成功行銷全歐洲，成功打造了新竹金這個品牌。
鄭朝方接著表示，全球柑仔店從地方創生產品成功商業化，到成為行銷在地產品的國際電商平台，再到成為其他在地產業的加速器，歷程非常具參考價值，若政府也能扮演好這個角色，從創業初的孵化器到推廣行銷的加速器能有整套規劃，台灣一定不會只有一個護國神山，而是由各個地方創生產業所環繞出的護國群山。他擔任市長後會致力來做創生孵育專案，讓年輕人、好的人才能在家鄉打拼，在幸福的竹北城市生活。