鴻海獎學鯨名額擴增為500人 獲獎最低1萬、最多5萬
由鴻海教育基金會主辦的「鴻海獎學鯨」獎助學金計畫至今已邁入第六年，累積發放超過一億八千萬元，幫助了超過2500名清寒大專與碩博士學生就學。而為協助更多學生，2022年鴻海獎學鯨特別調整了計畫內容，清寒大專與碩博士生獲獎名額從原先的360人擴增成為500人，每位學生可得最低一萬元、最高五萬元的獎助學金。
鴻海教育基金會指出，除了獲獎名額增加，提昇了得獎機率之外，今年的獎學鯨也取消了以往需要學生拍攝自我介紹影片的要求，簡化了申請作業。尤其對許多學生來說，可能要打工50小時才有一萬元，打工250個小時才有五萬元，但申請獎學鯨卻可能只花不到一、兩個小時就有機會可以獲獎，讓不少清寒學生覺得應該把握機會趕快申請。
除了大專與碩博士生之外，今年鴻海獎學鯨也新增了高中、國中與國小鯨的申請，預計將可能發出總共5300萬元的獎助學金給從小學到碩博士的清寒學生。而為了能夠照顧到雖不具政府補助資格卻實質弱勢的孩子，鴻海獎學鯨申請對象不限低收或中低收家庭的學生，只要是家境清寒的孩子，都能夠提出申請，希望讓弱勢孩子能夠悠遊於學習之海，透過教育翻轉人生。2022年鴻海獎學鯨報名即將至10/14中午12點截止，歡迎有意報名者至鴻海教育基金會官網查詢申請要件。