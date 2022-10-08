藍綠參選人想爭取環南市場支持？黃珊珊：不要為難攤商了
台北市長參選人黃珊珊今（8）日上午前往艋舺青山宮參拜，並於會後接受媒體訪問。針對近日來環南市場自治會長林勝東，批評陳時中「先把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」引發各界討論。不過林勝東近日也改口，表示那是過去的說法，強調如果陳時中能創造萬華的經濟奇蹟，也會轉而支持。對此在萬華支持度一向很高的黃珊珊則表示，不要再去為難攤商了，他們只是想好好做生意，「選舉何苦為難別人？」
黃珊珊表示，萬華人靠著自己的力量，現在已經不痛了，「過去的痛我們都已經說過了，我也不希望說現在再把萬華當作一個被消費的地方。」黃珊珊說，萬華已經走出陰霾，也希望大家可以把萬華當作自己的瑰寶，多來消費，讓這裡的經濟更加繁榮，就是最好的補償。
現場記者詢問，包含昨（7）日前去西寧市場掃街在內，黃珊珊連續兩天都前來萬華地區，是不是擔心講萬安在萬華的民調支持度節節上升？對此黃珊珊則表示民調就是參考，自己也不是常常來，而是平時就會來，「兩年多我應該走得比別人多得多，不需要特別處理。」
至於針對林勝東稱「萬華被揍一頓」的說法是之前的論調，現階段「若陳時中創造經濟奇蹟也會支持」，黃珊珊則強調，每個人都是一樣，創造經濟奇蹟誰都會支持，「不要再去為難攤商了，他們應該只想好好做生意。」黃珊珊說，每個參選人都要去叫他們表態，覺得實在是....選舉何苦為難別人？