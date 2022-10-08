台積電10／13法說登場　為台股測試底部試金石

台北股市上周五（7日）終場跌189點，收在13702點，跌幅1.3%，國慶連假前，成交金額僅新台幣1610億元。法人指出，台積電將於10月13日舉辦法說，後續龍頭股也會陸續公布財報及展望，而企業展望利空訊息可視為再一次試測底部的試金石，建議投資人少量逢低佈局績優股，靜待企業基本面好轉。
永豐投顧指出，上週美國公布的製造業指數不如市場預期，市場臆測經濟轉差，Fed可能轉鴿，因此出現10月3到4日連續2日大漲行情，然而後續公布的服務業ISM及ADP就業數據卻優於預期，加上Fed官員直指2023年不可能降息，美股又轉趨保守，顯示美股仍跟隨消息面擺盪。而10月12、13日美國將公布PPI及CPI數據，屆時股市又將掀起漣漪，事實上，Fed打擊通膨決心強烈，在通膨未看到實際大幅降溫下，任何轉鴿臆測僅能代表股市跌深反彈的藉口。
而10月14日起美國進入超級財報週，包括大摩、小摩及高盛等金融股率先公布財報，下旬起則是科技股財報登場，金融業裁員訊息及科技股庫存消化情況為觀察重點。回顧上週五（7日）AMD率先下修Q3財報，營收由67億美元下修至56億美元，季減15％，營業虧損達4800萬美元，其中PC/NB庫存仍是核心焦點。
在台股部分，台積電將於10月13日舉辦法說，後續龍頭股陸續公布財報及展望，預期PC庫存消化仍有一段時間，在全球股市跌深之際，企業展望利空訊息可視為再一次試測底部的試金石，若不再破底，則可期待11到12月股市緩步回溫。預估本周指數區間 13450到13950點，在此擴底時刻，建議少量逢低佈局績優股，靜待企業基本面好轉。