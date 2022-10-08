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陳時中寫「小學生的字」成貼圖　金句深入台北人LINE對話

▲陳時中寫「像小學生的字」，將日常用語與自己的金句做成LIN貼圖。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中寫「像小學生的字」，將日常用語與自己的金句做成LIN貼圖。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-08 10:42:58

民進黨台北市長參選人陳時中近來除了持續深入市場、街巷掃街外，也持續推出《來吧！阿中給你揪》、《陳時中誠實說》等系列影片，受到廣大好評。為慶祝YouTube頻道訂閱破萬，陳時中把自己寫的「像小學生的字」做成LINE貼圖，並於今（8）日正式公開，貼圖內容包含「戒慎恐懼」、「責任來我就扛」等陳時中金句，也有日常使用的「早安」、「晚安」、「謝謝」等，預料將再掀起一波極大討論，深入台北市民的LINE對話框中。

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▲陳時中寫「像小學生的字」，將日常用語與自己的金句做成LIN貼圖。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中寫「像小學生的字」，將日常用語與自己的金句做成LIN貼圖。（圖／翻攝自陳時中臉書）
陳時中表示，大家都說他金句很多，但其實自己沒特別準備，有時候回答問題靈光一現就出來了，所以就寫幾個句子做成貼圖。

在寫「這個會中」時，陳時中表示，這句其實不是他講的，而是志工在造勢大會裡面寫的，取「陳時中」的「中」，意指會當選，他很喜歡這句話。

另外，在寫「我來跟大家報告」時，陳時中表示，這是過去擔任指揮官，在防疫記者會開場時很常講的話，大家對這句話應該也蠻熟悉的。

據指出，陳時中親寫的「像小學生的字」LINE貼圖已上架，除了陳時中金句外，也有日常使用的「早安」、「晚安」、「謝謝」等，預料將再掀起一波極大討論，深入台北市民的LINE對話框中。

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