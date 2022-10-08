遭陳時中批污辱本地人 蔣萬安嗆：只會念咒語、不懂建設
台北市長選戰白熱化，國民黨台北市長參選人蔣萬安批抗中保台是民進黨的咒語，遭民進黨台北市長參選人陳時中反批污辱本地人。蔣萬安今（8）日再轟，污辱本地人的是從指揮中心落跑的人，污辱台灣人的智慧是只會念咒語、不懂深耕建設台灣，「我愛中華民國、我是正港台灣人」，他不念咒語，他懂務實愛台灣、愛台北。
陳時中一席「會痛要說」引發爭議，蔣萬安說，民進黨用網軍側翼鋪天蓋地攻擊，造成網路寒蟬效應，民進黨每次選舉就是府院黨網媒「暗黑一條龍」進行操作跟攻擊，這次選舉更變本加厲，民眾都無法接受，而在民主社會中，就是用選票告訴民進黨民眾不能接受。
至於年底選舉確診者不能投票，蔣萬安說，防疫政策逐步開放，相關政策也應適時跟上、調整，行政院跟中選會應有更周延考量，提出相關配套。
近期民調蔣萬安都領先對手，蔣萬安說，民調只是參考，他就是一步一覺印爭取認同，選舉絕對戰戰兢兢、如履薄冰，不敢大意也絕不鬆懈。
11月5日將舉行首場台北市長電視辯論，蔣萬安說，他就是告訴市民對北市政未來擘畫方向跟態度，在有限時間做最好論述。
前總統馬英九批，雙十國慶被民進黨稱為台灣國慶日、沒有中華民國，蔣萬安說，十月十日是中華民國國慶，也是中華民國在台灣締造經濟 民主奇蹟的見證，希望這天朝野凝聚共識，不要有政治算計。