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遭陳時中批污辱本地人　蔣萬安嗆：只會念咒語、不懂建設

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安批污辱本地人的是從指揮中心落跑的人。（圖／資料照片）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安批污辱本地人的是從指揮中心落跑的人。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-10-08 10:53:53

台北市長選戰白熱化，國民黨台北市長參選人蔣萬安批抗中保台是民進黨的咒語，遭民進黨台北市長參選人陳時中反批污辱本地人。蔣萬安今（8）日再轟，污辱本地人的是從指揮中心落跑的人，污辱台灣人的智慧是只會念咒語、不懂深耕建設台灣，「我愛中華民國、我是正港台灣人」，他不念咒語，他懂務實愛台灣、愛台北。

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陳時中一席「會痛要說」引發爭議，蔣萬安說，民進黨用網軍側翼鋪天蓋地攻擊，造成網路寒蟬效應，民進黨每次選舉就是府院黨網媒「暗黑一條龍」進行操作跟攻擊，這次選舉更變本加厲，民眾都無法接受，而在民主社會中，就是用選票告訴民進黨民眾不能接受。

至於年底選舉確診者不能投票，蔣萬安說，防疫政策逐步開放，相關政策也應適時跟上、調整，行政院跟中選會應有更周延考量，提出相關配套。

近期民調蔣萬安都領先對手，蔣萬安說，民調只是參考，他就是一步一覺印爭取認同，選舉絕對戰戰兢兢、如履薄冰，不敢大意也絕不鬆懈。

11月5日將舉行首場台北市長電視辯論，蔣萬安說，他就是告訴市民對北市政未來擘畫方向跟態度，在有限時間做最好論述。

前總統馬英九批，雙十國慶被民進黨稱為台灣國慶日、沒有中華民國，蔣萬安說，十月十日是中華民國國慶，也是中華民國在台灣締造經濟 民主奇蹟的見證，希望這天朝野凝聚共識，不要有政治算計。

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