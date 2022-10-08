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訪馬戲團當飛人！鄭運鵬諾建兒童樂園　讓桃園成達人基地

▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-08 11:00:57

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬投入選舉以來，替桃園選戰注入清新、歡樂氛圍，其日前赴FOCA福爾摩沙馬戲團參訪請益，7日在臉書PO出多張體驗馬戲團、當起空中飛人的照片，引起極大迴響。鄭運鵬表示，未來桃園要變成達人訓練基地，發展休閒娛樂經濟學，成為一個適合每個人發展興趣、把興趣當職業的都市，他也說，「我們都是桃園勇者」，自己要創造一個平台，讓藝文團體和職人，得以在桃園共創共生。

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▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
鄭運鵬過去擔任桃園在地立委，就時常提及玩鋼彈、看動漫等興趣，此次參選桃園市長，將自己的嗜好融入選戰活動、競選視覺等，替桃園選戰注入清新、歡樂氛圍，受到市民廣大迴響。

鄭運鵬日前就表示，生活中的「休閒育樂」該被視為一門「產業」來認真重視。他相信一個讓居民有娛樂去處的城市，才是一個能讓人快樂居住的城市，所以桃園要成為一個有休閒生活的城市。

鄭運鵬也身體力行，拜訪各休閒育樂產業。日前其赴FOCA福爾摩沙馬戲團參訪請益，他表示，福爾摩沙馬戲團以台灣為名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，來桃園深耕已經2年了，因為桃園的場地租金便宜，離機場又近，團長因此毅然決然搬來桃園，在桃園設置練習場。

▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
鄭運鵬說，過去許多人問他，為什麼要在桃園各地安排多場親子表演；自己曾說過，他不是因為選舉才做這件事，而是一直都在積極推廣親子藝文活動。「我想讓桃園的每個小朋友，都可以公平的玩樂，讓桃園成為人人都能享受生活、享受休閒娛樂的都市」。

鄭運鵬表示，這幾年因疫情關係，許多產業受到重創，「我想要支持這些在疫情復甦之後，努力振興的產業」。他也說，期望當選後，能建置「巡迴兒童樂園」，凝聚未來在桃園興建兒童樂園的共識，持續擴大辦理親子藝文。

鄭運鵬指出，有賴這些藝文劇團的表演，家長周末假日不用傷腦筋，有去處可以帶小朋友放電。更希望未來這些藝文演出團體，能發展成為桃園的觀光亮點，吸引外地與外國遊客慕名來到桃園，帶動周邊的住宿、旅遊商機。

鄭運鵬表示，未來桃園要變成達人訓練基地，發展休閒娛樂經濟學，成為一個適合每個人發展興趣、把興趣當職業的都市。擴大推廣親子藝文活動，目的是創造一個平台，讓藝文團體和職人，得以在桃園共創共生。

▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬日前拜訪FOCA福爾摩沙馬戲團，承諾將桃園變成達人訓練基地。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

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