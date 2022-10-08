以地震為契機！飼主開始一場「愛貓之旅」：為了防範災難
這性格在緊急情況時確實有用！日本網友養了多年的狗狗，在愛犬過世後傷心欲絕，常常想起來就會滴淚，直到貓咪「小春（ハル）」出現在生活中，才漸漸走出悲傷。2018年時，北海道東部發生伊布里地震，造成當地極大破壞，房子內部的電、水源都被切斷，雖然想去避難所，但不確定小春是否能適應陌生環境，讓她極為煩惱。
幸虧水電在當天晚上恢復，可這次的經歷也讓她意識到，在自然災害頻發的日本，擁有一個完全安全，並貓咪不害怕的場所相當困難，於是開始思考，在緊急情況下要如何保護自己，以及當下可能也正受驚的愛貓的性命。所以為了培養貓咪不怕外界，以及能隨時進入外出籠離開的性格，她決定開始一場「愛貓之旅」。
旅行途中，她主要在意的是小春的健康與安全，因為室外是一個容易讓家貓緊張的地方，所以會花費更多的心力注意貓咪的情況，不要因為想要拍出美麗的照片，陷貓咪於不合理的情境。此外，寵物雖可愛，但並非所有人都喜歡毛小孩，為了能不打擾他人，自己也能安心旅行，他們徹底地練習寵物禮儀。
小春在旅途中常常眼睛發亮，看起來神采奕奕，也許是經常到處活動，所以小春的食量非常好，會與家人們一起在戶外悠閒遞進食。飼主表示，小春通過旅行已經習慣了各種不同的地方，這也再為未來不可預見的情況做準備，不會再產生類似北海道東部發生伊布里地震那時的煩惱。完整影片請點此連結。（編輯：李惠婷）