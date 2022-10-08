2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

以地震為契機！飼主開始一場「愛貓之旅」：為了防範災難

▲以地震為契機，飼主開始一場愛貓之旅：「為了防範災難再發生」。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
▲以地震為契機，飼主開始一場愛貓之旅：「為了防範災難再發生」。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）

編輯中心/綜合報導

2022-10-08 13:27:21

這性格在緊急情況時確實有用！日本網友養了多年的狗狗，在愛犬過世後傷心欲絕，常常想起來就會滴淚，直到貓咪「小春（ハル）」出現在生活中，才漸漸走出悲傷。2018年時，北海道東部發生伊布里地震，造成當地極大破壞，房子內部的電、水源都被切斷，雖然想去避難所，但不確定小春是否能適應陌生環境，讓她極為煩惱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
幸虧水電在當天晚上恢復，可這次的經歷也讓她意識到，在自然災害頻發的日本，擁有一個完全安全，並貓咪不害怕的場所相當困難，於是開始思考，在緊急情況下要如何保護自己，以及當下可能也正受驚的愛貓的性命。所以為了培養貓咪不怕外界，以及能隨時進入外出籠離開的性格，她決定開始一場「愛貓之旅」。

▲小春非常適應車子。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
▲小春非常適應車子。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
▲該有的隨身碗盆都有準備好。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
▲該有的隨身碗盆都有準備好。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
旅行途中，她主要在意的是小春的健康與安全，因為室外是一個容易讓家貓緊張的地方，所以會花費更多的心力注意貓咪的情況，不要因為想要拍出美麗的照片，陷貓咪於不合理的情境。此外，寵物雖可愛，但並非所有人都喜歡毛小孩，為了能不打擾他人，自己也能安心旅行，他們徹底地練習寵物禮儀。

▲小春躺在媽媽的懷抱中欣賞美景。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
▲小春躺在媽媽的懷抱中欣賞美景。（圖／Youtube：あめろんハルと猫旅ちゃんねる）
小春在旅途中常常眼睛發亮，看起來神采奕奕，也許是經常到處活動，所以小春的食量非常好，會與家人們一起在戶外悠閒遞進食。飼主表示，小春通過旅行已經習慣了各種不同的地方，這也再為未來不可預見的情況做準備，不會再產生類似北海道東部發生伊布里地震那時的煩惱。完整影片請點此連結。（編輯：李惠婷） 


貓咪名叫飯糰！身上藏有「驚喜彩蛋」　網笑：貓如其名啊

橘貓萬歲！小孩趴「胖橘肉枕」超滿足　網羨：也想要一個

幼貓「車流裡」無助亂竄！女高中生勇敢救援　感動過程曝

貓耳「套圈圈挑戰」！牠極力捍衛身體自主權　網：笑死了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀