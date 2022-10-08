搶搭臺中購物節列車 中市旅行業推出6條小旅行遊程

秋高氣爽，正是踏青好時節！臺中市政府配合一年一度購物節登場，不只帶領各 行各業衝買氣拚經濟。同時，為協助旅行業搶攻後疫時代爆發的國旅商機，今年規劃6條秋高CP值超強的臺中遊程，舉凡人氣景點如高美濕地、泰安落羽秘境都納入，各具風情與人文，每人最低收費一千元有找，就能暢遊臺中，再抽百萬油電車、精品好宅等大獎。

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▲一日遊行程中，「大手拉小手玩臺中」遊程，安排農場焢窯、生態導覽，盡享田野樂。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.8)

臺中購物節去年創下的業績傲視全國，總 登錄消費金額破291億元。今年購物節將於10月26日正式登場，暖身活動則於10月10日雙十節開跑，前後16天，民眾消費滿500元， 憑臺中消費發票及合作店家收據，登錄臺中購物節APP，一樣可以參加抽獎，包括天天抽、週週抽、月月抽，以及壓軸的百萬油電車、精品好宅等大獎，總獎金逾3億現金等您拿，就是要讓民眾玩得盡興、買得開心！

▲中市旅行業以知名景點規劃的6條小旅行遊程，包括大甲鎮瀾宮及商圈，可以參觀大甲鎮瀾宮金媽祖，品嘗大甲小吃美味。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.8)

臺中市政府經發局張峯源局長表示，與往年不同的是，今年特別與旅遊業者聯手，規劃6條臺中秋高遊程，分別有一日遊和二日遊各3條路線。一日遊3條路線，皆以臺中知名景點大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等做規劃。以「大手拉小手DIY玩臺中」為例，安排前往李安妮向日葵農場焢土窯、生態導覽等，可以欣賞滿園黃燦燦向日葵，及迎風翻轉的風車，秋高氣爽賞景動手焢窯，讓人心曠神。之後，再轉往大甲鎮瀾宮及阿聰師芋頭文化館，是一趟踏青兼具人文行程，很適合親子同遊。

▲中市旅行業推出6條小旅行遊程，其中一日遊安排到阿聰師芋頭文化館，可以DIY動手做芋頭酥。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.8)

二日遊行程也有3條路線，第一條路線要帶遊客到武陵福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林秘境之美；第二條路線走訪網紅激推的拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等；第三條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、臺中紙箱王及東豐隧道等。

值得一提的是，無論是一日遊或二日遊路線，價格都十分平實，每人最低收費不到一千元，加入購物節APP，還可以參加天天抽獎活動。6人即可成行（除武陵福壽山行程外），適合閨蜜相約或家庭出遊，來一場小旅行。