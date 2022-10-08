搶搭臺中購物節列車 中市旅行業推出6條小旅行遊程

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臺中市政府經發局張峯源局長表示，與往年不同的是，今年特別與旅遊業者聯手，規劃6條臺中秋高遊程，分別有一日遊和二日遊各3條路線。一日遊3條路線，皆以臺中知名景點大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等做規劃。以「大手拉小手DIY玩臺中」為例，安排前往李安妮向日葵農場焢土窯、生態導覽等，可以欣賞滿園黃燦燦向日葵，及迎風翻轉的風車，秋高氣爽賞景動手焢窯，讓人心曠神。之後，再轉往大甲鎮瀾宮及阿聰師芋頭文化館，是一趟踏青兼具人文行程，很適合親子同遊。
二日遊行程也有3條路線，第一條路線要帶遊客到武陵福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林秘境之美；第二條路線走訪網紅激推的拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等；第三條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、臺中紙箱王及東豐隧道等。
值得一提的是，無論是一日遊或二日遊路線，價格都十分平實，每人最低收費不到一千元，加入購物節APP，還可以參加天天抽獎活動。6人即可成行（除武陵福壽山行程外），適合閨蜜相約或家庭出遊，來一場小旅行。
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