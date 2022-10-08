中國十一長假旅遊消費因疫情萎縮　僅餘2019年44%

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根據這項測算，今年十一長假7天，中國全國國內旅遊出遊4.22億人次，較去年同期減少18.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%；實現國內旅遊收入為人民幣2872.1億元（新台幣1.28兆元），較去年同期減少26.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的44.2%。
鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊旅遊意願，中國文旅部表示，針對今年十一長假，全國共發放2.83億元的文化和旅遊消費惠民補貼。其中，福建省發放3000餘萬元的消費券；安徽省黃山景區則在全國率先實施「先遊後付」模式；湖北省也發放酒店住宿券、景區券、旅行社路線產品券、旅遊惠民卡券等「惠遊湖北」系列消費券。
中國文旅部說，受疫情影響，本地遊、周邊遊是今年十一長假民眾旅遊首選，傳統的跨省遊和省內跨市遊比重分別下降14.4和9.5個百分點。前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客則高居前3位，分別達23.8%、22.6%和16.8%。而「夜經濟」也為近程休閒旅遊帶來人氣。
由於中共20大下週將登場，文旅部表示，「激揚愛國情、喜迎20大」成為十一長假「休閒的底色」。各地圍繞「喜迎20大」主題紛紛推出系列活動，推出「打卡紅色地標、探訪紅色舊址、緬懷革命先烈」等紅色旅遊主題活動。（編輯：呂佳蓉）1111008