柯志恩發浮屍文還下廣告推播　基進將檢舉

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台灣基進三民區市議員參選人張博洋質疑，要多泯滅人性才會拿自殺新聞下廣告預算打擊政敵？柯志恩曾任諮商所所長，一路當到專任教授，甚至曾以不分區立委的身份進入教育及文化委員會，更擔任過召委。但是現在看到她為了選舉，如此冷血且惡意的操作，背棄自己的專業，讓人感到非常遺憾。
張博洋提到，10月7日晚上柯志恩舉辦首場廟口宣講，國民黨團總召童燕珍竟也拿自殺率議題出來「炒熱氣氛」，直接忽略自殺事件背後複雜的原因，貼上「大家沒賺錢」的標籤後，就開始編故事大肆渲染。柯、童兩人，一個自稱教育市長，另一個自稱教育議員，但做出來的盡是政治凌駕教育的行為，這樣是要高雄的家長怎麼教小孩？
台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁則表示，中國國民黨是打定主意要操作自殺議題來打一場負面選戰，從柯志恩、李四川、馬英九到昨天的童燕珍，就算醫護怎麼呼籲，仍然持續操作這樣的憾事，更誇張的是柯志恩在網路臉書上描述了地點與方式，還出資下廣告，全台第一人！
李雨蓁表示，柯志恩日前在粉絲專頁上以「自殺人數」刻意聯結某地點的「浮屍」，顯然意圖利用聳動文字刻意誘導或煽惑民眾可以在愛河以溺水方式結束自己的生命，並且投放廣告於提及自殺相關內容的文章，增加自殺相關內容的觸擊率即散播率，此舉已涉違反《自殺防治法》第16、17條。
李雨蓁說明，根據自殺防治法第16條表示廣播、電視、網際網路等，不得報導或記載教導自殺方法或教唆、誘使、煽惑民眾自殺之訊息；不得詳細描述自殺個案之自殺方法及原因，若違反規定，主管機關可依違法情事處10萬元以上100萬元以下罰鍰。台灣基進將向高雄市衛生局遞交檢舉函，請衛生局儘速調查開罰，遏止因選戰不顧社會安全的歪風。
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