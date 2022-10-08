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柯志恩駁炒作自殺　綠營再嗆「買廣告」：貴人多忘事

▲柯志恩反駁炒作自殺議題。（圖／柯志恩競辦提供）
▲柯志恩反駁炒作自殺議題。（圖／柯志恩競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-10-08 12:10:09

國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營多次抨擊高雄浮屍議題，引發醫界及自殺防治團體不滿連署抗議，柯志恩則反駁炒作自殺議題，並揚言不排除提告，對此，陳其邁競選辦公室發言人高閔琳今（8）日拿出柯志恩臉書發文截圖，證明柯志恩不只發文提及自殺地點、方式，居然還親自出資下廣告推播，嗆柯志恩貴人多忘事，直批這還不夠殘忍冷血嗎？

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邁陣營指出，根據柯志恩臉書粉絲專頁紀錄，柯志恩分別在9月5日及9月15日發表有關自殺議題的文章，內文都有提及特定地點，更有柯志恩本人帳號出資下廣告的紀錄。

高閔琳批評，把自殺描述下廣告，柯志恩是全國第一人！除了柯志恩本人之外，高雄市議員童燕珍也在昨日的廟口開講活動聳動說出「愛河很多人投河自盡」，更揣測、簡化自殺原因；在柯志恩9月30日的造勢大會上，馬英九、江啟臣、高金素梅、鄭麗文與柯志恩本人都拿著自殺議題大做政治文章，整個國民黨為了選舉都走火入魔了。

▲陳其邁陣營指控對手柯志恩在臉書買廣告，炒作自殺議題。（圖／陳其邁競辦提供）
▲陳其邁陣營指控對手柯志恩在臉書買廣告，炒作自殺議題。（圖／陳其邁競辦提供）
▲陳其邁陣營指控對手柯志恩在臉書買廣告，炒作自殺議題。（圖／陳其邁競辦提供）
▲陳其邁陣營指控對手柯志恩在臉書買廣告，炒作自殺議題。（圖／陳其邁競辦提供）
此外，柯志恩指陳其邁也曾提出衛生署統計數據，指責馬政府施政不力，高閔琳回應，陳其邁身為醫師，長期關心自殺防治議題，過去談及自殺案件乃引用衛生署資料敘述事實，並針對通報統計數據進行分析，不若柯志恩刻意提及自殺方式及地點，甚至還下廣告大肆宣傳操作。

高閔琳指出，柯志恩不顧模仿效應的風險，不顧生還者及遺族的二次傷害，更不顧專家學者的沉痛呼籲，甚至還反過來揚言提告，令人無法容忍。最後高閔琳也聲援連署醫護與防治工作者，批柯志恩一再操作自殺議題、妨礙自殺防治工作，甚至還發文親自下廣告，應該公開道歉！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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