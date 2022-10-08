柯志恩駁炒作自殺　綠營再嗆「買廣告」：貴人多忘事

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高閔琳批評，把自殺描述下廣告，柯志恩是全國第一人！除了柯志恩本人之外，高雄市議員童燕珍也在昨日的廟口開講活動聳動說出「愛河很多人投河自盡」，更揣測、簡化自殺原因；在柯志恩9月30日的造勢大會上，馬英九、江啟臣、高金素梅、鄭麗文與柯志恩本人都拿著自殺議題大做政治文章，整個國民黨為了選舉都走火入魔了。
此外，柯志恩指陳其邁也曾提出衛生署統計數據，指責馬政府施政不力，高閔琳回應，陳其邁身為醫師，長期關心自殺防治議題，過去談及自殺案件乃引用衛生署資料敘述事實，並針對通報統計數據進行分析，不若柯志恩刻意提及自殺方式及地點，甚至還下廣告大肆宣傳操作。
高閔琳指出，柯志恩不顧模仿效應的風險，不顧生還者及遺族的二次傷害，更不顧專家學者的沉痛呼籲，甚至還反過來揚言提告，令人無法容忍。最後高閔琳也聲援連署醫護與防治工作者，批柯志恩一再操作自殺議題、妨礙自殺防治工作，甚至還發文親自下廣告，應該公開道歉！
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