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台灣大車隊新銳車身穿梭巷弄　史哲：展現高雄設計力

▲高市府攜手台灣大車隊，全新車頂燈及車身設計正式上路。（圖／高市府提供）
▲高市府攜手台灣大車隊，全新車頂燈及車身設計正式上路。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-10-08 14:14:36

2022台灣設計展在高雄，高雄市政府首度攜手台灣大車隊，以設計美學改造計程車車頂燈與車身設計，用「行走的設計」走入城市巷弄，融入市民生活。2022台灣設計展總策展人、副市長史哲8日偕同55688集團台灣大車隊執行長林念臻於蓬萊商港區8號碼頭發表新車款，兩位貴賓搭乘計程車於「設計中島」氣勢登場，宣布新車款正式上路！

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▲史哲昨日偕同台灣大車隊執行長林念臻搭乘計程車於「設計中島」氣勢登場！。（圖／高市府提供）
▲史哲昨日偕同台灣大車隊執行長林念臻搭乘計程車於「設計中島」氣勢登場！。（圖／高市府提供）
史哲表示，台灣設計展睽違10年再次回到高雄，除了希望設計導入城市生活當中，透過台灣設計展發揮城市創意，從結婚背板視覺設計、正忠排骨包裝品牌設計、第一公有市場空間改造設計，到最近最熱門的輕軌龍貓隧道，也可說是一種社會設計，即使在活動現場的貨櫃展場也是一個展場設計。

本次高市府與全國市占率最大的台灣大車隊提出大膽的構想，將計程車傳統的車頂燈重新改造成新銳設計風格。史哲也期待未來在全國都可以看到台灣大車隊全新設計的車頂燈，而這正是源自2022台灣設計展在高雄，來自高雄的設計產品、設計力，進而達成活動真正訴求的主軸「台灣設計 設計台灣」。

▲史哲表示台灣設計展睽違10年再次回到高雄，希望設計導入城市生活當中。（圖／高市府提供）
▲史哲表示台灣設計展睽違10年再次回到高雄，希望設計導入城市生活當中。（圖／高市府提供）
台灣大車隊執行長林念臻致詞時表示，車隊不斷優化與重視線上線下的服務體驗流程，透過這次與高雄市政府合作2022台灣設計展，推出計程車整體美學改造，將美學注入生活服務場景之中。

林念臻指出，這次與市府媒合的設計團隊共同合作，針對車隊進行車頂燈、車身包裝設計等一系列美學改造，其中車身55688的6代表溫度的小愛心，及給予司機服務品質肯定的讚，閃電傳達六分鐘定律的媒合速度堅持，將時尚俐落的視覺元素融入日常出行與市民生活。

▲二款車身設計則由55688視覺設計師林美君，以及邀請在地設計師尤洞豆共同改造。（圖／高市府提供）
▲二款車身設計則由55688視覺設計師林美君，以及邀請在地設計師尤洞豆共同改造。（圖／高市府提供）
文化局表示，本次合作特別邀請南台科大創新產品設計系教授王文雄及天晴設計事務所設計總監易瑋勝共同操刀改造車頂燈，保留55688經典字樣，以充滿未來感的斜面造型進行調整，並以計程車黃及黑色作對比，讓車燈在日夜有不同風格展現。

此外，二款車身設計則由55688視覺設計師林美君，以及邀請在地設計師尤洞豆共同改造，一款以閃電造型給人活潑、飽含速度感的氛圍，象徵提供消費者有溫度又快如閃電的生活媒合服務，另一款則運用「設計中島」主視覺進行改裝。邀請民眾前往「設計中島」及各城市展場搭乘體驗，感受設計帶來的全新魅力，相關訊息請關注「台灣設計設計台灣」官網。

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