連接通俄要道！克里米亞大橋驚傳爆炸　第一視角網瘋傳

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截至發稿時間為止，爆炸的具體原因尚不明確，克里米亞俄國佔領區發言人克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）聲稱，初步調查顯示有運油車著火，運輸拱門則沒有損壞。然而，根據《俄羅斯衛星通訊社》引述俄國國家反恐委員會報導，事故原因疑似是有輛卡車在克里米亞大橋上被炸毀，並導致當時行經橋上的列車，有7個油箱被波及而起火。
克里米亞大橋舊稱為克赤海峽大橋（The Kerch bridge），原本橫跨克赤海峽連接俄羅斯塔曼半島的丘什卡沙嘴（Chushka Spit）到前烏克蘭克里米亞半島的克赤，因年久失修、前蘇聯解體等多種因素，一直未能正式重建；不過隨著2014年俄羅斯併吞克里米亞，俄羅斯總統蒲亭下令全力改善克里米亞半島與俄國的交通接駁，最終選擇以跨海大橋方案進行重建，分成公路與鐵路2條通道。
2018年5月15日，新橋梁道路部分工程完工，蒲亭親自駕駛大卡車通過此橋以慶祝通車，2019年12月23日鐵路橋部分亦建成通車，蒲亭也出席了通車儀式，並乘坐第一班列車通過大橋。
然而，由於此橋被歐盟認定是違章建設，參與建設的企業已經被列入黑名單，也導致俄國與西方關係惡化，而克里米亞大橋也是俄軍在克里米亞和俄羅斯佔領的烏克蘭南部，重要的後勤補給路線；此次傳出事故，也引起外界關注究竟是意外還是人為。