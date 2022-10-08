明日花綺羅把水噴黃明志滿身 高清無碼「恩愛片」曝光
黃明志這次邀請「D槽女神」明日花綺羅合作歌曲《我愛的》，為專輯《高清無碼》暖身，黃明志開心表示：「創作這首歌，事實上是寫給女友的歌，因為我的女朋友身材很好、很漂亮，然後身邊的朋友都會笑我，說我是不是覬覦人家的外表？是不是在貪圖人家的身材才去追人家？有很漂亮的女朋友的人都會被問這個問題，我常有這種困擾，因為我女朋友就是很漂亮！雖然歌詞方面很大膽，可是我覺得這是我的一個很生活、很寫實的心聲。」
《我愛的》MV滿滿老公視角，描述把女神娶回家後的劇情 ，在一開始第11秒就有大亮點，明日花綺羅穿白色蕾絲內褲曬衣服的性感畫面令人噴鼻血。黃明志說：「可以想像跟她一起生活，就是每天一起曬衣服，她拿水噴你的那個感覺。曬衣服她噴你，曬完衣服你噴她，一起玩水非常幸福！還沒有開拍前她就抱著我的腰，感覺自己拍完這場戲就可以直接在旁邊跳海，雖然是因為工作需要，但被明日花綺羅抱過就活夠了！還要要求什麼呢？」同時問及女朋友是否會表示吃醋？黃明志說：「不會，因為她本身還滿喜歡明日花的。女朋友也跟著在拍攝現場坐鎮，覺得明日花綺羅的個性很可愛。」
明日花綺羅接受訪問時說：「我曾經看過很多黃明志的作品，但有一個很有名的「日式英文」MV 就是《東京盆踊りTokyo Bon 2020》YT點閱1.1億，讓我留下很深刻的印象。我覺得黃明志是位有趣又特別的人，第一次碰面是當我在台灣參加國際成人展的時候，覺得他是一位很真誠又溫柔的男生還給我禮物，像是花朵和台灣土產，在拍攝MV時也很有男子氣概地指導我。」