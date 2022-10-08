蒜頭糖廠五分車通高鐵嘉義站　民眾體驗快慢鐵路轉換魅力

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陳昭義指出，蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站是前瞻基礎建設計畫項目，去年8月由蘇院長親自核定，並委由交通部鐵道局施工，新設路線1.4公里，全長共3.4公里，包含五分車高鐵站、樂活農園站及蒜頭糖廠等3個車站。另外自蒜頭糖廠延駛至故宮南院的路線，預計將於明年中完工啟用。
台糖指出，五分車高鐵站緊鄰高鐵嘉義站3號出口，月台以糖廠元素串聯設計，包含月台隔柵板的沖孔造型及骨架分別是以糖晶體及甘蔗稈為概念而設計；止衝擋及車站名牌亦是採用蒜頭糖廠的「蒜」字作為意象標誌。此外，月台隔柵板設計更邀請當地學生創作，融入小番茄、香瓜、玉米等嘉義農特產的造型，以深化與在地產業的連結。
台糖強調，糖鐵五分車已經有超過百年的發展歷史。「五分車」一詞的由來主要是因糖鐵的軌距是國際標準值的一半，但也有一說是因其車速相較其他鐵路運具只有「五分仔力」，因此「慢」是糖鐵五分車很重要的特色。此外，五分車上亦會有解說員引領乘客欣賞沿途的田園風光，並細說古今，闡述糖鐵、糖業文化與當地的連結。
台糖說明，本條路線營運全年無休，每日上午10時、下午2時自蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間是上午11時及下午3時。雙十國慶日當天另加開2班次列車，下午4時自蒜頭糖廠發車，下午5時由五分車高鐵站開往蒜頭站。該路線採現場購票制，來回套票350元，6-12歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘。此外假日另有往返蒜頭糖廠站及樂活農園站的班次，此為短程的五分車體驗列車，票價另計。