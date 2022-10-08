啟動選戰模式　今1日7選戰行程　陳其邁：仍以市政優先

國慶連假候選人們全力拚選戰！高雄市長陳其邁這周末啟動選戰模式，今 (8) 日從早到晚排了 7 個競選行程，還跨縣市到台南助講，陳其邁今天上午在支持者熱烈歡迎聲中現身旗津後援會成立現場，陳其邁表示 ， 還是市政優先，規劃利用公餘的時間，還是要有助講，還有助選的一些行程，再拚 4 年高雄起飛。

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▲陳其邁說，兩年前在旗津得票75%，這回希望至少也能75%，目標則是85%，如果達到85%，過年就來旗津住。（圖／陳其邁再拚4年競選辦公室提供）

攤開今天陳其邁競選行程表來看，首個行程參加旗津後援會成立，接著到新興區建華里後援會成立，之後跨縣市到台南助講，再返回高雄參加市議員候選人林志誠、陳慧文競競選總部成立，之後再回到三民區參加陳其邁三民西後援會成立大會，最後一個是鳥松區參加市議員邱俊憲競選總部暨陳其邁鳥松後援會成立，算一下一天七個行程，真的是跑到滿。

▲陳其邁今天上午在支持者熱烈歡迎聲中現身旗津後援會成立現場。（圖／陳其邁再拚4年競選辦公室提供）

陳其邁在旗津的首個行程感性的表示 ， 「心在哪裡，哪裡就是故鄉」，旗津就是他的故鄉，因此一定會和旗津居民站在一起，也會努力加強旗津的建設，減少旗津到處塞車的問題。陳其邁也特別感謝旗津的居民，在 Omicron 病毒的強襲下，旗津區能夠做到清零，居民都能配合篩檢，相當感謝。

陳其邁指出，旗津第二條自來水已設好，下一個要打通第二條「大管」、也就是過港隧道，而旗津有 3 條渡輪航線，鼓山、中洲、棧二庫，配合綠色交通，市府陸續將打造 3 艘新船，都是電動渡輪，對改善旗津聯外交通會有幫助。

陳其邁認為，旗津大小事、漁民的事，就是他的事、就是市府的事，人家說他半夜打電話給總統，旗津的里長晚上也會打電話給他，只要能解決的事、他會立刻解決，如果市府沒辦法，就找立委賴瑞隆、院長甚至總統。