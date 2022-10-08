名家論壇》謝佩蓁／《台北女子圖鑑》：漂泊人們的眾生相

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若論這部戲的各種尷尬，首先在於故事背景的年代有諸多矛盾之處，這也是為何在第一集就同時得罪台北人、台南人的主因。因為既然是設定在台北闖蕩二十年的故事，為何二十年前台北有繁華的信義計畫區？有YouBike ？連捷運路線圖也是現代版的。這會讓觀眾認為年代是設定在現代，而非二十年前。然而目前的台南永康發展並不差，更別說台南在台灣的地位相當於日本京都，有誰會把京都與東京這兩個完全不同屬性的城市相提並論呢？
相信只是要老北漂人，都會承認20多年前劇中描述的南北政經地位與刻板印象確實存在，甚至有深刻體會，大家都可各自說出一堆自己的親身經驗。但隨著這近年來民主政治發展，各地方政府都在爭取預算與建設的同時，也一再強調自身城市的優越性與認同感，因此南北差異與刻板觀念已逐漸弭平。如果劇組在取景時，能對20年前台北、台南地貌變化有更多考究，善加運用那個年代才特有的場景細節，也許就不會讓人產生違和感了。
再者，就是對大台北各區域的定位不夠清晰，甚至根本沒有定位，而這就跟原著《東京女子圖鑑》有本質上的巨大差異。《東京女子圖鑑》之所以被亞洲觀眾視為神劇，其成功的一點在於本劇將東京的各區域先做好定位設定。根據女主當時的社經地位、經濟條件，來描述她所面臨的事業與愛情的困境，而這都與她所居住的環境（區域）有著相稱的呼應。除了讓觀者對該區域有更深刻的理解、對角色的現狀更能感同身受，更重要的是觀者在看劇的過程，彷彿與女主一起走過一段階級向上流動的過程。
反觀《台北女子圖鑑》對於女主自身居住區域的刻畫不鮮明，甚至毫無交代，讓人無法帶入她目前的處境與台北有何關聯。相反的，她的遭遇放在任何一個大都市都可以成立，並不侷限於台北才有。如何讓劇情與台北產生連結，不應該只是要演員一直強調『台北』就可以產生共感，最重要的還是在劇情的安排上，如何增加她所屬區域與社經地位的連結，這才不會讓人覺得很突兀，甚至反感。此外，關於台北與台南的人設問題也常被人非議。為何台北人就是不會管別人的閒事？職場上愛勾心鬥角、主管講話尖酸刻薄還勢利眼。搞不好那些人也不是台北人啊！為何看似老土的妝，就一定是非台北人？台南女子就是好傻好天真，不會化妝、不懂看臉色，對台北過度嚮往的人設也讓人覺得過度貼標籤。
不過扣除以上那些誤區，就劇情內容來說可以說是一部很好觀看、容易讓觀者帶入各自人生經驗，進而引起共鳴的一部好戲。無論是異鄉人在大都會創業時面臨的困境、租屋市場的各種不合理、社會新鮮人在職場上遇到的各種艱難，以及藉由女主各種愛情模式來反射出人們在這座城市生存時，所投射出來的茫然、奮發後脫困，進而再成長的過程。我想這對於那些曾經經歷過，或者正在經歷的異鄉人有更多的感觸與省思吧！只要忽略劇中刻意形塑的『台北意象』，《台北女子圖鑑》的確是一部值得大家繼續追下去的好片！
●作者：謝佩蓁／影評人
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