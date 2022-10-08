《大學生了沒》女星遭爆是雙面人！小S嚇到拍手：好精彩
《大學生了沒》曾捧紅過不少明星藝人，也帶給許多觀眾滿滿的青春回憶，對此，曾是該節目班底的正妹網紅Sabrina（吳怡德），就在《小姐不熙娣》中爆料有位非常可怕的雙面人，讓她嚇到決定退出節目，而且對方現在非常紅，結果小S一聽名字後就拍手狂歡，「好精彩喔！」
Sabrina在《小姐不熙娣》節目中坦言，她過去是《大學生了沒》的節目班底，「但是我後來我沒有去，其實主要是因為，我滿不喜歡裡面有一個女藝人，但她現在很知名」，她透露，對方很早就是班底，在節目是有一定地位的人，「她就是很常在外面休息區域，跟大家聊天，然後罵別人，罵其她還沒來的班底」，而且都罵很狠。
怎料，被罵的某位班底到錄影現場後，兩人竟然超級麻吉，一起錄製節目，「他（被罵的人）一離開，那個人又繼續狂罵他！」親眼目睹景象的Sabrina，後來就覺得環境太過複雜，才決定離開節目，「我就直接跟製作單位說，我沒有辦法錄，我真的是嚇到耶！」
有趣的是，Sabrina也透露這位雙面人，現在非常紅，這讓小S忍不住誘惑，快步走到Sabrina面前偷偷詢問，結果聽完名字後先是愣了幾秒，下秒才立刻拍手狂歡，「喔～好精彩喔，好！我今天有得到能量了。」
而該影片在《小姐不熙娣》的官方臉書曝光後，也立刻引起網友們討論，「哈哈！很明顯」、「是英文名字的嗎？」、「腦子裡很紅很紅的應該只有她了」、「康熙的feel來了！」、「好一朵美麗的茉莉花。」（編輯：詹鎰睿）